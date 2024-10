Vers la fin des travaux du parking de la Savane

Les travaux arrivent à leur fin. Le parking vieillot de la Savane va laisser sa place à un parc de stationnement flambant neuf. Le maire de Fort-de-France Didier Laguerre a visité le chantier mercredi 23 octobre.

Le 23 octobre 2024, le maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, s’est rendu sur le chantier de réhabilitation du parking de la Savane pour suivre l’avancée de ce projet clé de la revitalisation urbaine, partie intégrante du programme “Action Cœur de Ville”.

L’équipe de la SOAME, composée d’André Poidevain, président directeur général, Nicolas Gauvin, directeur général délégué, Andy Marc, directeur opérationnel et Nicolas Largen, chargé d’opérations, l’a accompagné lors de cette visite de chantier.

2000m2 d’espaces végétalisés

Avec plus de 200 places de stationnement en dalles engazonnées, des voies de circulation perméables, et près de 2 000 m² d’espaces végétalisés, le nouveau parking de la Savane a été pensé pour répondre aux besoins des habitants et des visiteurs tout en intégrant des solutions durables, écologiques et innovantes.

Avec la SOAME, la ville de Fort-de-France poursuit ainsi sa transition vers un aménagement plus respectueux de l’environnement, en améliorant la gestion des eaux pluviales, en renforçant la biodiversité et en luttant contre les îlots de chaleur.

La réfection du parking de la savane s’inscrit dans un projet global de tout l’espace savane. « En plus du parc de la savane, nous allons aménager l’espace savane et l’avenue des Caraïbes et ensuite l’îlot Cazotte. Le parking sera flambant neuf d’ici fin novembre », conclut Andy Marc.

Source: SOAME

