Vie chère : le vote se fait attendre

Près d’un an après son adoption au Sénat, le projet de loi contre la vie chère attend toujours son examen à l’Assemblée nationale. Naïma Moutchou poursuit les consultations avec les parlementaires ultramarins. Derrière la question du calendrier, un arbitrage reste décisif : comment financer une baisse des prix et garantir qu’elle profite aux consommateurs ?

La vie chère est revenue dans les échanges au Sénat, mercredi 21 octobre. Interrogée par Frédéric Buval sur la situation dans les outre-mer, Naïma Moutchou a réaffirmé la place de ce dossier dans son action. Le compte rendu analytique officiel lui attribue cette phrase : « La vie chère est au centre des revendications. » La ministre a également rappelé avoir réuni les parlementaires dès septembre. Le compte rendu analytique de cet échange ne mentionne ni date butoir pour un vote ni condition de soutien imposée aux élus.

« La vie chère est au centre des revendications. »

Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, au Sénat le 21 octobre 2026

Les consultations se poursuivent cette semaine. L’agenda officiel du ministère prévoit, ce jeudi 22 octobre, une restitution des travaux sur les frais d’approche, puis une réunion sur les tarifs bancaires. Un entretien avec Catherine Conconne et Victorin Lurel y figure également. Deux réunions du groupe de travail sur le projet de loi, ainsi que des échanges avec Davy Rimane et Jean-Philippe Nilor, étaient inscrits à l’agenda du lundi 19 octobre. Ces rendez-vous attestent d’un travail en cours. Ils ne constituent pas, à eux seuls, un accord sur le texte ou une programmation de son vote.

Un calendrier toujours attendu

Le parcours parlementaire est connu. Déposé au Sénat le 30 juillet 2025, avec engagement de la procédure accélérée, le projet de loi a été adopté avec modifications le 28 octobre suivant. Il a été transmis à l’Assemblée nationale le 29 octobre 2025, sous le numéro 2046. Au 22 octobre 2026, le dossier officiel de l’Assemblée mentionne son renvoi à la commission des affaires économiques, sans faire apparaître de vote en première lecture. Le texte n’est donc pas une loi entrée en vigueur.

Cette attente fait l’objet d’une interpellation précise de Béatrice Bellay. Dans une question écrite publiée le 8 septembre 2026, la députée de Martinique demande au gouvernement quand le texte sera inscrit à l’ordre du jour, quelles dispositions seront prioritaires et quelles mesures pourraient être prises dans l’intervalle. Elle souligne aussi l’intérêt des données douanières pour l’octroi de mer et la préparation de l’échéance européenne de 2027. Son intervention pose une question pratique :

« …quels progrès peuvent être obtenus pendant que la procédure législative se prolonge ? »

Début septembre, la ministre a fait part de son souhait de voir le texte examiné par les députés à partir de janvier 2027. Cet objectif reste à distinguer d’une date de vote arrêtée : seul le calendrier parlementaire effectif fera foi.

Le financement au cœur du désaccord

Les frais d’approche expliquent une part du débat. Ils recouvrent les dépenses nécessaires pour acheminer et mettre les marchandises à disposition, notamment le transport, le stockage et la logistique. Le projet initial envisageait une péréquation, c’est-à-dire un mécanisme de compensation permettant d’alléger ces coûts sur les produits de première nécessité. Son article 5 devait autoriser le gouvernement à en fixer les règles par ordonnance.

Le Sénat a supprimé cet article. Dans leur rapport, Micheline Jacques et Frédéric Buval relevaient l’absence de précisions sur le prélèvement envisagé : qui le paierait, sur quelle base et à quel taux ? Ils pointaient aussi des difficultés de compatibilité avec le droit européen. Le désaccord portait donc sur la construction et le financement du dispositif. Le rapport demandait au gouvernement de présenter un mécanisme suffisamment défini pour que le Parlement puisse se prononcer.

La restitution inscrite à l’agenda du 22 octobre doit être appréciée à cette aune. Pour juger une proposition, il faudra connaître les produits concernés, les contributions demandées et les garanties de répercussion dans les prix. Une économie dans l’approvisionnement ne permet pas, à elle seule, de chiffrer le gain sur un panier.

Une économie dans l’approvisionnement ne permet pas, à elle seule, de chiffrer le gain sur un panier.

Des prix à rendre plus transparents

La version adoptée au Sénat prévoit de renforcer l’accès de l’administration aux données économiques. Les commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 mètres carrés devraient transmettre, sur demande, des informations sur les prix, les quantités et les marges, y compris à différentes étapes de l’approvisionnement. Les observatoires des prix, des marges et des revenus pourraient solliciter les agents de contrôle pour vérifier les informations reçues. L’enjeu est de mieux comprendre comment se forme le prix payé par le consommateur.

Le texte prévoit également davantage de transparence sur les avantages commerciaux négociés avec les fournisseurs et un encadrement expérimental de certains d’entre eux. L’article 7 bis renvoie à un décret la fixation du plafond, sans pouvoir dépasser 12 % du chiffre d’affaires hors taxes des produits concernés, en moyenne par fournisseur. Il ne plafonne pas à 12 % la marge totale d’un distributeur. Cette distinction est essentielle pour comprendre la portée réelle de la mesure.

Ces outils visent à rendre les contrôles plus efficaces. Leur effet sur le pouvoir d’achat dépendrait ensuite de leur application et des corrections effectivement obtenues. La transmission de données, même plus détaillées, ne saurait être présentée comme une baisse de prix déjà acquise.

Le panier et les entreprises locales

Le Sénat a aussi voulu faire évoluer le bouclier qualité-prix, en donnant davantage de place aux produits locaux et en étendant la négociation aux services. Il s’agit d’agir sur les dépenses courantes tout en soutenant les entreprises présentes dans les territoires. Ce volet devra être apprécié à partir du contenu des accords obtenus et des prestations réellement couvertes.

Les sénateurs ont parallèlement supprimé l’article 1er, qui devait modifier le calcul du seuil de revente à perte. Ils estimaient que la mesure pouvait avantager la grande distribution au détriment des petits commerces. Pour l’expérimentation d’une plateforme logistique de commerce en ligne en Martinique, le e-hub, ils ont ajouté des garanties destinées à protéger les entreprises martiniquaises.

Ces choix illustrent une difficulté de fond : une politique de prix doit aussi tenir compte de ses conséquences sur la production, le commerce et l’emploi locaux. L’évaluation devra donc porter sur les économies des consommateurs et sur les effets des dispositifs pour les entreprises du territoire.

Deux textes à distinguer

Un autre texte circule au Parlement. La proposition de loi portée par Philippe Naillet et plusieurs députés ultramarins, visant des mesures d’urgence contre la vie chère, a été adoptée par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, puis transmise au Sénat. Ce parcours est distinct de celui du projet gouvernemental défendu par Naïma Moutchou. Le vote de décembre ne signifie donc pas que les députés ont déjà adopté le projet de loi numéro 2046. La proximité des intitulés peut entretenir une confusion sur l’avancement réel de chacun.

Passer des réunions aux résultats

Pour la Martinique, la prochaine avancée devra être identifiable. Une inscription à l’ordre du jour permettra de connaître les conditions du débat. Des propositions précises sur les frais d’approche rendront possible une discussion sur leur financement. Le texte finalement adopté permettra, lui, de distinguer les obligations réellement créées des intentions affichées.

La question du vote ne peut donc être séparée de celle du contenu. Les parlementaires auront à examiner les mécanismes proposés, leur coût et leurs effets attendus. Le gouvernement devra donner un calendrier et défendre des dispositions applicables. Quant aux consommateurs, ils pourront juger la réforme à un résultat concret : une diminution vérifiable de leurs dépenses, qui dure au-delà de l’annonce politique.

Les consommateurs pourront juger la réforme à un résultat concret : une diminution vérifiable de leurs dépenses, qui dure au-delà de l’annonce politique.

Philippe PIED

Sources : Sénat, compte rendu analytique des questions d’actualité du 21 octobre 2026 ; ministère des Outre-mer, agenda de Naïma Moutchou du 19 au 23 octobre 2026 ; Assemblée nationale, dossier du projet de loi n° 2046 et question écrite n° 18013 de Béatrice Bellay (8 septembre 2026) ; Sénat, rapport n° 63 de Micheline Jacques et Frédéric Buval (22 octobre 2025), texte adopté n° 7 (28 octobre 2025), synthèse « La loi en clair » et dossier de la proposition de loi n° 219. Vérifié au 22 octobre 2026.