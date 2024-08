Ville du Lamentin : les aînés ont leur mot à dire

La commune enrichit son offre de démocratie participative. La parole est aux aînés. Les habitants de la commune âgés de plus de 55 ans pourront donner leur avis sur la gestion de la ville et ils trouveront une oreille plus qu’attentive.

Le Lamentin s’est doté d’un nouvel organe de démocratie participative, un concept qui a souvent été brandi lors des différents scrutins. La commune accueille désormais en son sein le Conseil des sages. Malgré la consonance plus que familière, le CDS n’a aucun rapport avec le Conseil constitutionnel qui se réunit rue Montpensier à Paris. Plus près des Martiniquais mais surtout des Lamentinois, les sages auront leur mot à dire dans le cadre de la participation démocratique.

La grande famille des Villages et Villes sages

Le Lamentin et son conseil des sages font leur entrée dans la grande famille des Villages et Villes sages. Au début du mois, le maire David Zobda a réuni le Conseil des sages (CDS) pour la pose officielle du panneau Village et Villes sages à l’entrée de la commune avant le pont reliant les places de Mahault et du Calebassier. Cette nouvelle action a donc officialisé l’entrée du Lamentin par son CDS dans la grande famille des Villages et Villes sages et ainsi de l’afficher.

Pour rappel, le Conseil des Sages est une instance de réflexion et de proposition s’appuyant sur des Lamentinois motivés pour éclairer le conseil municipal dans le cadre de la démocratie participative. Le CDS est ouvert aux Lamentinois de 55 ans et plus, dégagés de leurs obligations professionnelles et ayant le désir de s’investir et de participer bénévolement à la vie du Lamentin.

Source : commune du Lamentin

