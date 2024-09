Violences urbaines à Fort-de-France : Le Préfet condamne fermement et renforce la sécurité…et s’exprimera sur La 1ere ce soir

Selon un communiqué transmis ce jour par la Préfecture de Martinique, des violences urbaines ont éclaté à Fort-de-France, perturbant plusieurs quartiers depuis dimanche dernier. Face à cette situation, les services de l’État se sont mobilisés pour assurer la protection et la sécurisation du centre-ville.

Dans la nuit du lundi 2 septembre au mardi 3 septembre 2024, deux pelotons de gendarmerie mobile et 30 fonctionnaires de police ont été déployés dans les zones sensibles, notamment aux abords du Port et dans le quartier de Sainte-Thérèse, afin de sécuriser la voie publique.

Au cours de la nuit, les forces de l’ordre sont intervenues à trois reprises contre des groupes d’individus violents qui les ont attaqués avec des armes de feu et des projectiles. À deux reprises, les forces de sécurité ont essuyé des tirs à balles réelles, causant des blessures légères à six fonctionnaires et endommageant deux véhicules de service.

En plus des affrontements, trois voitures et plusieurs poubelles ont été incendiées en pleine voie. Des matériaux volés sur un chantier de travaux publics ont également été brûlés, et trois bidons d’essence ont été découverts à proximité. Pour prévenir tout risque supplémentaire, le préfet de Martinique a décidé d’interdire la vente d’essence en bidons à compter de ce jour.

Les forces de l’ordre ont procédé à trois interpellations au cours de ces opérations.

Le préfet de Martinique a fermement condamné ces actes de violence et réaffirmé sa détermination à garantir la sécurité des Martiniquais. Il a prévu de se rendre cet après-midi auprès des forces de sécurité pour les remercier de leur courage et de leur engagement sur le terrain.

Le préfet s’exprimera également ce soir au journal télévisé de Martinique la Première, où il abordera la question de la vie chère. Il soulignera que bien que la défense du pouvoir d’achat soit une cause légitime, elle ne justifie en aucun cas le recours à la violence et aux troubles à l’ordre public causés par une minorité de délinquants.

J’aime ça : J’aime chargement…