White Sunset, un élégant événement caritatif tout en blanc avec un soupçon de créole 2024

Dominica.

Plus qu’un simple événement, il s’agit d’une expérience culturelle unique qui associe le riche héritage créole à un engagement en faveur de l’impact social.

Par l’association des anciens élèves du SiFoCol de la Dominique

Date et heure

Début le mercredi 23 octobre – 18h AST

Lieu

Kai Mama Mwen, anciennement Evergreen Hotel

Loubiere Rd Roseau, Saint George Parish Dominica

À propos de cet événement

White Sunset Charity Fundraiser : où l’élégance rencontre la philanthropie. Nos événements annuels sont conçus pour rassembler les communautés, les cadres d’entreprise, les jeunes professionnels, les fonctionnaires, les artistes, la société civile et les touristes dans une célébration de la culture et de la générosité.

À propos de White Sunset

White Sunset est plus qu’un simple événement ; c’est une expérience culturelle unique qui associe le riche héritage créole à un engagement en faveur de l’impact social. Avec pour toile de fond la magnifique île de la Dominique, nos événements proposent une cuisine exquise, une musique vibrante et des spectacles de danse captivants, le tout pour soutenir des causes nobles qui visent à améliorer et à renforcer nos communautés.

Points forts de l’événement

L’événement caritatif tout blanc le plus élégant de la saison de l’indépendance de la Dominique !

Billets d’admission générale : $65EC / 25 USD – Comprend un punch au rhum dominicain gratuit.

Billets d’entrée pour l’expérience VIP : 250$EC / 81USD

Comprend : Verre blanc pour le coucher de soleil, punch au rhum, hors-d’œuvre, dîner et boissons.

Réservation de table VIP :

Expérience tout compris avec punch au rhum, hors-d’œuvre, dîner, boissons illimitées, place réservée et service à table.

Table de 4 – $1,296EC / 480USD

Table de 6 – $1,944EC / 720USD

Organisé par Association des anciens élèves du SiFoCol de la Dominique

Plus d’événements de cet organisateur

White Sunset, un élégant événement caritatif tout en blanc Tombola 2024

White Sunset, un élégant événement caritatif tout en blanc Tombola 2024

Mer, Oct 23, 18:00 PM

Kai Mama Mwen, anciennement Evergreen Hotel – Roseau, paroisse de Saint George

A partir de $23.18

Association des anciens élèves du SiFoCol de la Dominique



J’aime ça : J’aime chargement…