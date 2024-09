Work Online Dominica a lancé sa cinquième et dernière cohorte, marquant ainsi un tournant dans le parcours du programme.

Dominica on the line

À l’approche de sa dernière année, l’initiative évolue vers un modèle durable qui permet aux ambassadeurs numériques locaux – les diplômés des cohortes précédentes – d’être les fers de lance de son exécution. Cette nouvelle cohorte permettra à 60 personnes de toute la Dominique d’acquérir les compétences et les connaissances essentielles pour prospérer dans l’arène du freelancing en ligne. Notamment, cette phase sera entièrement dirigée par d’anciens participants qui ont achevé avec succès le programme Work Online Dominica de 12 semaines et suivi une formation approfondie de formateurs (TOT). Ces ambassadeurs numériques sont passés d’un emploi conventionnel à un travail indépendant en ligne à plein temps, démontrant ainsi l’efficacité du programme.

IsraAID Dominica, partenaire dans la création et le déploiement de l’initiative Work Online Dominica, fera partie de Creativity in Motion (CIM), une société de conseil locale créée en réponse au succès impressionnant du programme Work Online Dominica et à la lacune attendue qui pourrait survenir après sa conclusion. CIM est appelé à jouer un rôle crucial dans le maintien de l’élan de la transformation numérique que Work Online Dominica a déclenché dans toute l’île. Grâce aux connaissances, à l’expérience et au mentorat acquis auprès d’IsraAID, le CIM entend continuer à faire une différence positive dans la vie des Dominicains en les orientant vers les opportunités offertes par l’économie numérique.

L’objectif principal du CIM est de préparer les individus à des carrières réussies dans le paysage numérique en ligne. Ses objectifs spécifiques sont les suivants

Créer et mettre en œuvre des programmes de formation axés sur la préparation en ligne et les plateformes de freelancing. Proposer des ateliers et des ressources qui aident les participants à obtenir davantage de contrats et à exceller sur le marché en ligne. Organiser des sessions de formation virtuelles pour une assistance personnalisée et individuelle. Cultiver un état d’esprit axé sur la réussite en aidant les participants à comprendre les exigences de l’espace de travail numérique et à s’y adapter. Établir une plateforme communautaire pour un soutien continu, une mise en réseau et des opportunités de croissance.

La collaboration entre IsraAID et CIM représente une approche avant-gardiste visant à garantir que l’héritage de Work Online Dominica se poursuive par le biais d’initiatives menées par la communauté locale. Le programme a déjà connu un succès remarquable, avec de nombreux participants qui ont bénéficié d’opportunités transformatrices grâce au travail indépendant en ligne. Le CIM s’est engagé à maintenir ce progrès en fournissant un cadre durable pour la main-d’œuvre numérique de la Dominique. Le programme doit être officiellement lancé cette semaine, et les personnes intéressées peuvent trouver le formulaire de candidature à l’adresse www.workonlinedominica.org.

