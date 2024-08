110 ans du Canal de Panama : Ces antillais oubliés des festivités

Le Canal de Panama, inauguré il y a 110 ans jour pour jour, doit une grande part de sa réalisation aux milliers de Guadeloupéens et Martiniquais qui ont travaillé dans des conditions éprouvantes pour creuser cette voie maritime stratégique. Malgré leur contribution essentielle, leur rôle reste souvent méconnu. Cet anniversaire est l’occasion de leur rendre hommage.

Le 15 août 2024 marque les 110 ans du Canal de Panama, une prouesse d’ingénierie rendue possible grâce au travail acharné de milliers de Guadeloupéens et de Martiniquais, dont l’histoire a souvent négligé la contribution.

Environ 50 000 Antillais ont participé à ce chantier colossal, attirés par l’espoir d’une vie meilleure, malgré les conditions de travail inhumaines. Dès les années 1880, alors que le projet était sous direction française, puis américaine à partir de 1904, ces hommes et femmes ont travaillé comme terrassiers, manœuvres, cuisiniers et plus encore. Leur courage face à la maladie, la discrimination et l’insalubrité fut exemplaire.

Malheureusement, à la fin des travaux en 1914, les Antillais furent abandonnés sans compensation. Beaucoup durent rester au Panama, où ils laissèrent une descendance aujourd’hui bien intégrée.

Ce 110e anniversaire est l’occasion de rendre hommage à ces bâtisseurs, oubliés des récits officiels, mais dont l’empreinte reste vive dans la communauté panaméenne et dans la mémoire collective des Antilles.

Thibaut Charles

J’aime ça : J’aime chargement…