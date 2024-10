260 personnes atteintes du cancer du sein chaque année en Martinique

Comme tous les ans depuis 1994 en France, le mois d’octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein, le cancer qui est le plus fréquent des cancers. Le dépistage est très important puisque détecté tôt, il guérit neuf fois sur dix. Or côté prévention et dépistage, la Martinique fait figure de mauvaise élève.

Le cancer du sein, c’est 260 nouvelles personnes atteintes par an en Martinique. Même s’il est plus fréquent chez les femmes, la maladie ne fait pas de différence de genre le cancer du sein peut toucher les hommes. La maladie représente toutefois 33% des cancers chez la femme.

80% des cas de cancers du sein chez la femme surviennent après 50 ans. C’est pour cela que les femmes sont invitées à se faire dépister gratuitement par un examen clinique et une mammographie, tous les 2 ans à partir de 50 ans et ce jusqu’à 74 ans.

L’autopalpation un geste qui devrait être mensuel

Le dépistage est essentiel et vise à diagnostiquer précocement les lésions. Lorsque l’on traite tôt le cancer du sein, on en guérit dans 9 cas sur 10. Seulement, côté dépistage la Martinique ne fait pas partie des régions françaises les plus assidues avec un taux de dépistage de 33% face au 46% de l’Hexagone.

En tous les cas et à tout âge, il faut apprendre à observer attentivement et à s’autopalper la poitrine, idéalement au moins une fois par mois.

Et devant toute anomalie, s’adresser directement à son médecin traitant, sa sage-femme ou son/sa gynéco. Octobre rose c’est toute l’année.

Source: ARS

