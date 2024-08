41 millions d’euros consacrés aux établissements du secondaire

Pour la rentrée, la CTM n’a pas lésiné sur les calculs. Le président du conseil exécutif de la Martinique a jonglé avec les chiffres vendredi matin. Il était question de faire un état des lieux des travaux dans les collèges et lycées du territoire. Plus de 41 millions sont consacrés à l’entretien des bâtiments.

Coiffure, uniforme. On se fait beau pour la rentrée. Les établissements qui accueilleront d’ici peu les élèves ne sont pas en reste. La Collectivité territoriale de la Martinique (CTM) a engagé une vague de travaux dans les collèges et les lycées pour un montant de 41 millions d’euros. Cette somme s’inscrit dans la moyenne de l’enveloppe budgétaire alloué à l’entretien des établissements chaque année. Il y a 68 EPLE (Etablissement public local d’enseignement), c’est-à-dire un établissement scolaire d’enseignement secondaire.

Sur un ensemble de 26 communes, la Martinique compte 43 collèges et 25 lycées répartis sur 13 communes. Lors de l’état des lieux, l’un des enjeux exposés a été l’âge avancé de certains EPLE. 49 ans de moyenne pour les collèges. Le plus ancien encore en état de recevoir des élèves est vieux de 96 ans. « On a une situation de vigilance technique et d’investissement très rapide pour pouvoir faire face au besoin de reconstruction ou de réparation », explique le président.

Le collège de Morne-Rouge, hyper vulnérable

Par exemple, le collège du Morne-Rouge est signalé comme hyper vulnérable. Le chantier est sur le point de commencer. Le collège des Terres Sainville fait aussi partie de la liste des bâtiments qui auront droit à des travaux. Du côté du Carbet, ce sont des travaux de renforcement sismique qui sont prévus.

« On négocie les échéances avec les directrices ou les directeurs pour convenir ensemble de la priorité. On ne peut pas tout réparer. Les parents d’élèves sont impliqués. Tout se fait dans la consultation. » Cependant la situation reste compliquée. Selon le président, Serge Letchimy, la collectivité porte encore les stigmates de la cyber attaque à laquelle elle a dû faire face en 2023. « Cela nous a mis par terre. 2023 a été extrêmement compliquée. Nous avons pris du retard. »

Les EPLE ont une capacité d’accueil de 48 000 élèves. Or les effectifs de 2023/2024 sont de 28 000. Les chiffres de ces effectifs sont dans une tendance à la baisse. On note une baisse de 577 élèves par rapport à la dernière année scolaire.

Laurianne Nomel

