Réglons nos problèmes.

Deux informations « de l’été », au milieu de l’enthousiasme et la fièvre olympique ont attiré mon attention : « Au CHU de Nantes, des décès indignes en zone d’attente scandalisent les soignants. » et « Algues vertes : en Bretagne, des cabanons de plage interdits d’accès »

Il s’agit de la fermeture et la saturation de plusieurs hôpitaux du Grand Ouest qui ont provoqué des bouchons records dans la zone d’attente des urgences nantaises devenues « le théâtre de fins de vie indignes », précise l’article. Une série d’incidents qui a provoqué le malaise au sein du personnel soignant de l’établissement public, souffrant déjà de la fermeture de nombreux lits. Quatre patients seraient décédés aux urgences en trois semaines, entre fin juillet et début août. Une de ces personnes, âgée de 72 ans, aurait été retrouvée morte dans la nuit du 2 au 3 août, après 10 heures d’attente sur un brancard. Un autre malade serait décédé après avoir attendu 50 heures que l’on s’occupe de lui.



S’agissant de l’autre information, en Bretagne des cabanons de plage interdits d’accès du fait de longs tapis d’algues vertes qui ont envahi le sable des plages bretonnes à tel point point qu’à Saint-Brieuc, l’accès aux cabanons surplombant la baie a été est interdit le 19 juin, parce que lorsqu’elles se décomposent, les algues dégagent de l’hydrogène sulfuré, un gaz toxique (comme pour nos sargassses). Le taux de ce dernier s’étant rapproché du seuil d’alerte, le maire, Hervé Guihard, a pris un arrêté d’interdiction d’accès aux cabanons jusqu’au 30 septembre. La plage du Valais reste accessible pour le moment, mais d’autres plages de la baie sont fermées, à la suite d’un dépassement du seuil d’alerte.

À noter que la prolifération des algues vertes est principalement liée au développement de l’agriculture industrielle. Les eaux bretonnes sont saturées de nutriments dont les algues se nourrissent, à savoir le phosphore et l’azote, directement issus des nitrates, qui proviennent majoritairement des engrais utilisés par les agriculteurs intensifs.

Quand on interroge Chat GPT une application d’intelligence générative à propos de la capacité française sur le plan économique on a la réponse suivante: « La place de la France sur le plan économique est significative tant au niveau européen qu’international. Voici les principales caractéristiques qui définissent la position économique de la France :

1. Taille de l’économie: La France est la sixième plus grande économie du monde en termes de produit intérieur brut (PIB). Selon les statistiques récentes, son PIB est d’environ 3 000 milliards d’euros, ce qui en fait l’une des principales puissances économiques globales.

2. Membre de l’Union Européenne: En tant que membre fondateur de l’Union européenne, la France joue un rôle central dans les décisions économiques à l’échelle continentale. L’UE représente l’un des plus grands marchés au monde, et la France bénéficie du libre-échange avec les autres États membres.

3. Secteurs clés de l’économie: Industrie : La France dispose d’un secteur industriel diversifié, avec des industries clés telles que l’aéronautique (Airbus), l’automobile (Renault, Peugeot), l’énergie (EDF, TotalEnergies), et la chimie; Agriculture : La France est le premier producteur agricole de l’UE, avec des exportations significatives de vin, de produits laitiers, et de céréales. L’agriculture joue un rôle important dans l’économie française et est souvent associée à des produits de haute qualité; Services : Le secteur des services représente une part importante de l’économie française, notamment dans le tourisme, la finance, et les technologies de l’information. Paris est un centre financier majeur en Europe; Commerce extérieur: La France est l’un des principaux exportateurs mondiaux. Les exportations françaises comprennent des produits de luxe, des biens manufacturés, des produits alimentaires, et des technologies avancées. Les principaux partenaires commerciaux incluent l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, et les États-Unis; Investissements étrangers: La France est un lieu attractif pour les investissements étrangers. Des entreprises du monde entier y établissent des filiales, attirées par la qualité de la main-d’œuvre, l’infrastructure développée, et le marché intérieur important; Recherche et innovation:La France investit considérablement dans la recherche et le développement (R&D). Le pays est connu pour ses grandes écoles d’ingénieurs et ses universités de renommée mondiale, ce qui favorise l’innovation dans des domaines technologiques et scientifiques. »

Un bémol toutefois de Chat GPT pour rester quelque peu crédible, il resterait quand même à la France des « Défis économiques ». Il nous est avoué que « Malgré ses forces, la France fait face à plusieurs défis économiques, notamment le chômage, la dette publique, et des réformes nécessaires pour améliorer la compétitivité. » et que « … des efforts sont en cours pour moderniser l’économie et promouvoir l’entrepreneuriat. »

Il faudrait ajouter que la France se targuant d’être en tête de peloton de l’économie mondiale (et aussi des droits de l’homme !) devrait sérieusement se pencher sur l’état de délabrement de certains services hospitaliers et trouver solution à la pollution devenue insupportable des accès à la mer (autre recours cette mer, pour la santé des habitants ) par ces algues sulfurées. Ce tant en Bretagne que dans les territoires antillais dont elle a la responsabilité.

Et si elle ( la France) ne règle pas ses propres problèmes, il faudra que nous réglions les nôtres, quoiqu’il en coûte.

Gérard Dorwling-Carter.

Ps. C’est dire comment nous devons être attentifs au travail confié au GIP sargasse et tout autant écouter les doléances des syndicats du secteur santé.

J’aime ça : J’aime chargement…