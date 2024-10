Communiqué CTM Nettoyage des voies.

Communiqué CTM

Matinik, 12 oktob 2024

Depuis le début de la mobilisation contre la vie chère, les services techniques de la Collectivité Territoriale interviennent chaque jour pour déblayer les voies, assurer la sécurité des usagers de la route et rétablir au plus vite la circulation sur les principaux axes de l’île. Le Président du Conseil Exécutif, Serge LETCHIMY, tient à saluer le travail réalisé par ces équipes et les autres services mobilisés et à les remercier de leur engagement.

« Je tiens à exprimer mes remerciements à nos équipes techniques pour leur réactivité, leur courage et leur dévouement. Ils travaillent sans relâche pour nous permettre de limiter les impacts de cette crise et rétablir des conditions de circulation en sécurité partout où cela est possible. Leur travail est le reflet de notre engagement collectif pour le bien-être de la population martiniquaise », a déclaré le Président Serge LETCHIMY.

La Collectivité Territoriale de Martinique reste attentive à l’évolution de la situation et le Président du Conseil Exécutif appelle chacun au calme et à la responsabilité afin de préserver la sécurité de tous.

