À Sainte-Lucie… avec l’amour du Canada

Par Lilian Chatterjee

Alors que je termine ma carrière diplomatique en tant que haut-commissaire du Canada et que je rentre à Ottawa, je le fais avec une énorme gratitude et une grande fierté pour le privilège que le Premier ministre Justin Trudeau m’a accordé au cours des sept dernières années de représenter le Canada auprès de la Guyane, du Suriname et de la CARICOM (2017-2020) et auprès d’Antigua-et-Barbuda, de la Barbade, de la Dominique, de la Grenade, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines et de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (2021-2024).

Je suis touché par l’affection et le respect que vous portez au Canada et par notre longue histoire avec vous. Vous m’avez appris que le Canada est avec vous depuis des centaines d’années et que nous avons, comme vous, obtenu notre indépendance de la Grande-Bretagne.

Au début, nous avons fait du commerce avec vous – notre morue pour votre rhum – et plus tard, nous avons fait du commerce pour d’autres ressources naturelles. Au début des années 1960, le gouvernement du Premier ministre John Diefenbaker a donné à la Fédération des Antilles deux navires polyvalents – le Federal Palm et le Federal Maple – que vous avez utilisés comme ferry pour vous relier à vos îles voisines. Pendant le mandat du Premier ministre Pierre Elliott Trudeau, dans les années 1970 et 1980, nous avons construit, en partenariat avec vous, des écoles, des aéroports et même des assemblées législatives.

Bien que nos relations avec vous évoluent, nous sommes toujours là pour vous et avec vous. Nous avons récemment renforcé la collaboration entre nos gouvernements, comme en témoignent le premier sommet Canada-CARICOM sur le sol canadien à Ottawa en octobre 2023 et les nombreuses visites de premiers ministres, de ministres et de citoyens dans nos deux pays.

Ce que j’ai appris de vous, c’est la résilience. Face à l’adversité, vous continuez à rebondir et à vous améliorer. Pourquoi ? Parce que vous vous rassemblez en tant que communauté. Je l’ai constaté à maintes reprises – lorsque vous avez partagé des vaccins pendant la pandémie de COVID-19 et, plus récemment, lorsque vous avez fourni des secours, du personnel et des fonds aux personnes touchées par l’ouragan Beryl parce que vous savez que, malgré vos différences, vous êtes voisins et que vous partagez les mêmes défis.

Votre culture caribéenne, votre chaleur et votre hospitalité sont légendaires. C’est ce qui attire vers vos côtes les touristes canadiens, les snowbirds, les entreprises, les universités et les collèges, ainsi que les professionnels de tous les secteurs. Mais il ne s’agit pas d’une voie à sens unique. Le Canada a été enrichi par votre diaspora qui a contribué à la mosaïque culturelle et économique du Canada et qui fait maintenant partie de notre histoire canadienne. Notre collaboration passée, présente et future est fondée sur des valeurs et des intérêts communs, ainsi que sur une communauté géographique qui continue de nous unir.

D’un point de vue personnel, j’ai eu la chance d’être accueillie par un si grand nombre d’entre vous qui ont contribué à ma connaissance et à mon appréciation de Sainte-Lucie. Je vous remercie sincèrement de m’avoir accueillie dans votre pays. Ce fut l’honneur de ma vie de représenter le Canada.

Il ne s’agit donc pas d’un adieu, mais d’un à la prochaine !

