Activation du fonds d’aide aux sinistrés de la Grenade

Secrétariat de l’OECS

La Grenade a activé son Fonds d’aide aux sinistrés à la suite des importants dégâts causés par l’ouragan Beryl, qui a frappé l’État des trois îles en tant qu’ouragan de catégorie 4.

. Les personnes souhaitant apporter une contribution financière peuvent se rendre à l’adresse suivante : https://pay.gov.gd

L’ouragan Beryl a causé d’importants dégâts aux infrastructures, aux habitations, aux moyens de subsistance et à l’environnement naturel et a laissé de nombreux citoyens dans un besoin urgent d’assistance. Selon les autorités, environ 98 % des bâtiments des îles, où vivent entre 9 000 et 10 000 personnes, ont été endommagés ou détruits. Le principal établissement de santé de Carriacou, le Princess Royal Hospital, l’aéroport et les marinas ont notamment été détruits. S’exprimant lors d’un point presse après avoir visité les îles de Carriacou et de la Petite Martinique, le Premier ministre Dickon Mitchell a déclaré : “Nous devons reconstruire à partir de zéro .

Il a également évoqué les dégâts causés aux cultures et à l’environnement par l’ouragan Beryl : “Il n’y a littéralement plus de végétation sur l’île de Carriacou, les mangroves sont totalement détruites.

La Commission de l’OECO s’efforce de soutenir les États membres touchés par l’ouragan Beryl. Dans une déclaration publiée après le passage de l’ouragan Berly, le directeur général de l’OECO, M. Didacus Jules, a fait remarquer :

“Je suis profondément attristé par les pertes en vies humaines et les dégâts considérables causés par l’ouragan Beryl dans notre région, avec un impact particulièrement grave sur la Grenade (Carriacou et Petite Martinique) et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. J’adresse mes plus sincères condoléances aux familles et à tous ceux qui ont été touchés par ce phénomène météorologique extrême. ”

Il a ajouté :

“Nous félicitons le gouvernement de Sainte-Lucie pour le soutien qu’il a apporté au Premier ministre de la Grenade en mettant à sa disposition un hélicoptère pour lui permettre de se rendre dans les zones sinistrées. L’hélicoptère a également été utilisé pour transporter des fournitures médicales urgentes. En tant qu’îles individuelles, nous sommes peut-être petits, mais en tant que région, nous pouvons ensemble résister et surmonter tous les défis. Nous félicitons également la République française d’avoir offert aux gouvernements de la Grenade et de Saint-Vincent-et-les-Grenadines une aide logistique et de transport pour accéder à Carriacou et à la Petite Martinique (Grenade) ainsi qu’aux nombreuses îles Grenadines (Saint-Vincent) qui ont été dévastées et sont actuellement inaccessibles”.

