Anguille. Lancement d’un atelier pour former des éducateurs en tourisme communautaire

Anguilla Focus

Cette semaine, Anguilla a franchi une étape importante pour améliorer son offre touristique avec le lancement d’un nouveau programme destiné à former des enseignants en tourisme communautaire.

Plus de 25 participants, accompagnés de formateurs et de parties prenantes, se sont réunis pour l’ouverture de cet atelier intensif de trois jours, le 27 novembre.

Conçu spécifiquement pour Anguilla, ce programme a été développé par le ministère du Tourisme en collaboration avec l’Organisation des États de la Caraïbe Orientale (OECO).

Lors de la cérémonie d’ouverture, Joleyne Robin-Williams, planificatrice touristique au ministère, a expliqué que le tourisme communautaire dépasse le simple fait de partager une destination avec le reste du monde.

« Il s’agit de construire des ponts entre les cultures, de favoriser le respect et de créer une paix durable grâce à des expériences partagées », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que ce programme représente une étape importante vers un développement durable et qu’il générera un « effet domino de connaissances et d’autonomisation ».

Autonomisation locale

Le ministre du Tourisme, Haydn Hughes, a affirmé aux participants que le gouvernement s’engage à fournir aux Anguillais les connaissances, compétences et ressources nécessaires pour prospérer dans un secteur touristique en constante évolution.

« L’industrie du tourisme n’est pas seulement l’épine dorsale de notre économie, c’est aussi un puissant moteur de paix, de prospérité et de cohésion sociale », a-t-il déclaré.

« En renforçant les capacités au niveau communautaire, nous favorisons l’autonomisation locale, soutenons l’indépendance économique et promouvons des interactions pacifiques au sein de nos communautés. »

Le ministre a encouragé les participants à utiliser cette formation non seulement comme un tremplin pour leur développement personnel, mais aussi comme un moyen de contribuer aux objectifs durables plus larges d’Anguilla.

Formation pour des expériences durables

Maria Fowell, facilitatrice de l’OECO, a souligné que diriger ce cours était « une opportunité de parler du type de tourisme qui [la] passionne profondément ».

Elle a expliqué que le programme vise à doter les participants de connaissances, d’outils et de stratégies leur permettant d’enseigner à d’autres comment développer des expériences de tourisme communautaire réussies.

Les participants apprendront à guider les communautés locales dans l’élaboration de plans d’affaires et à veiller à ce que leurs projets soient prêts pour le marché et durables.

Un rôle clé

Parmi les principaux contributeurs au projet figurent l’Office du tourisme d’Anguilla, la Chambre de commerce et d’industrie d’Anguilla, ainsi que Hyacinth Bradley, planificatrice des services communautaires au ministère du Développement social.

Bradley a déclaré aux participants que ce cours leur fournirait des connaissances, des compétences et des expériences pour mettre en œuvre et promouvoir des initiatives de tourisme durable.

Les thèmes abordés incluront les fondamentaux du tourisme communautaire, les techniques de marketing et l’intégration du volontourisme, a-t-elle précisé.

« Cette formation vous fournira des outils et des stratégies pratiques pour développer des produits et des pratiques percutants qui engagent et bénéficient à notre communauté », a-t-elle ajouté.

« De plus, grâce à ce modèle de formation des formateurs, vous aurez non seulement la possibilité d’améliorer votre propre expertise, mais vous jouerez également un rôle clé dans la diffusion de ces principes pour un impact plus large à Anguilla. »

