Appel aux Sponsors et aux Mécènes : Sauvez la Yole Vauclinoise !

Créée en décembre 1999, l’association ZIZITATA, une figure emblématique des Yoles Rondes, se trouve aujourd’hui dans une situation critique. Pour la première fois de son histoire, cette association historique risque de ne pas pouvoir participer au prochain Tour des Yoles 2024, un événement clé du patrimoine martiniquais, en raison d’un manque de fonds.

Le Tour des Yoles, prévu du 20 au 25 juillet 2024, est plus qu’une simple compétition. C’est un symbole de solidarité, de combativité, de tolérance et de respect. La participation de ZIZITATA à cette 38ème édition est cruciale pour préserver ces valeurs et maintenir la richesse culturelle de la Martinique.

Nous lançons un appel urgent à tous les sponsors et mécènes. Votre soutien est essentiel pour que ZIZITATA puisse continuer à représenter la Martinique et ses traditions. Rejoignez-nous dans cette aventure et contribuez à maintenir vivante cette tradition sportive unique.

Pour toute aide ou information, veuillez contacter la Présidente, Sandra Montabord, au 0696749224.

Ne laissons pas cette histoire s’arrêter ici. Ensemble, faisons en sorte que l’esprit des Yoles Rondes continue de briller.

