JOURNEE INTERNATIONALE DE LA MANGROVE : De l’équilibre des écosystèmes en Martinique

Hier, vendredi 26 juillet, c’était la journée internationale de la mangrove. A cette occasion revenons sur les spécificités de ce milieu unique et fragile, sur son rôle au sein de l’écosystème Martiniquais.

Qu’est-ce que la mangrove?

A côté de ses plages de sable fin et de sa nature luxuriante, la Martinique se caractérise par la présence d’un milieu naturel unique: la mangrove.

Il s’agit d’une forêt littorale ou estuaire qui représente plus de 2000 hectares en Martinique, soit 6% de l’espace forestier. Elle se compose principalement de palétuviers rouges (Rhizophora mangles) et de palétuviers noirs (Avicennia germinans), aussi appelés mangles, qui se distinguent par leurs “racines-échasses”. Elle abrite une faune exceptionnelle. On les retrouve dans les zones tropicales et subtropicales.

Où se trouvent nos mangroves en Martinique?

La mangrove la plus importante de l’île est celle de la baie de Génipa: elle représente à elle-seul 65% de l’ensemble de ce milieu naturel dans le pays. Elle s’étend sur une surface de 1200 hectares. Le reste de la mangrove se déploie de Fort-de-France aux Trois-Ilets. On en trouve d’autres à Trinité, au Robert, au François, au Diamant, au Marin et à Sainte-Anne.

Quels sont les rôles de la mangrove?

• Un rôle central pour l’équilibre écologique de l’ile

La mangrove évite l’érosion des côtes. Grâce aux racines des palétuviers, elle permet la stabilisation et la protection des littoraux. Elle protège également les coraux des dépôts de sédiments issus des terres.

• Un riche lieu de vie pour les espèces animales

Elle sert aussi de lieu de reproduction à des espèces marines protégée comme les tortues de mer. Elle augmente l’habitat de nurserie pour les espèces de poissons juvéniles. En outre, les fruits de la mangrove fournissent de la nourriture à divers animaux de la région

• Les mangroves contre le réchauffement climatique

Un des bénéfices notable de ce milieu naturel est sa capacité d’absorbion du carbone qui permet de lutter contre les effets du réchauffement climatique.

• Le rôle de la mangrove dans l’économie

Les mangroves fournissent du bois et du charbon de bois, des produits alimentaires et médicinaux. Elles sont aussi une destination très prisée des touristes.

Cette journée Internationale de la mangrove, consacrée par l’UNESCO, est célébrée depuis 1998. Elle souligne l’importance et la vulnérabilité d’un milieu qui se veut riche et essentiel pour le maintien des écosystèmes.

