Colloque International Biosphères – CIB4 : Remercions nos jeunes talents !

Le Colloque International Biosphères (CIB4), organisé par l’association AREBIO et le groupe de recherche BIOSPHERES, a mis en lumière les jeunes talents martiniquais lors de son événement consacré à la « Biologie et Biotechnologie marines » les 08 et 09 décembre 2023. Ce colloque a non seulement permis aux étudiants de présenter leurs projets de recherche mais aussi de se démarquer devant des scientifiques de renommée internationale. Découvrez comment cette initiative contribue à l’avenir scientifique de la Martinique et l’exposition itinérante qui en découle.

Exposition itinérante, et l’aventure continue.

L’association AREBIO et le groupe de recherche BIOSPHERES ont organisé leur 4ème Colloque International Biosphères (CIB4) sur la thématique « Biologie et Biotechnologie marines », les 08 et 09 décembre 2023, à l’amphithéâtre « Amélie Plongeur » du Lycée de Bellevue. L’objectif était de décloisonner la recherche dans une démarche ouverte et participative, auprès des jeunes du territoire.

Les lycéens de la terminale STL, de la seconde Bi-Mer, de la seconde à la terminale Arts Plastiques, se sont appropriés la thématique du colloque dans le cadre de projets pédagogiques. Ainsi, les chercheurs venus des États-Unis, de la Jamaïque, de l’Allemagne, de la Corse et de notre territoire ont pu partager leurs résultats de recherche avec ces jeunes et avec le public invité lors des sessions du 08 décembre 2023. Cette journée s’est terminée par une présentation de posters de chercheurs de différents organismes de recherche. Les élèves de la terminale STL ont participé à cette session, dans le cadre d’un projet pédagogique encadré par leurs professeurs. Deux d’entre eux, Mathis VAITY et Steffie BOVAL ont présenté oralement le poster de la promotion intitulé « Étude des conditions de culture in vitro d’une micro-algue Dunaliella salina ». La confiance faisant place à la timidité, ils ont démontré qu’ils avaient les capacités de défendre avec assurance et brio leur sujet devant un jury de scientifiques aguerris. À l’unanimité le jury leur a accordé le prix poster « Coup de cœur ».

L’association AREBIO et le groupe de recherche BIOSPHERES manifestent leur joie de pouvoir récompenser des chercheurs en herbes sur une thématique prégnante. Accompagnés par l’équipe enseignante motivée, ces jeunes nous démontrent leur capacité à affronter et à relever les défis sur notre territoire.

L’aventure continue avec l’exposition itinérante composée de magnifiques photos commentées de notre biodiversité marine, d’annonces inventives et d’activités en plein air. Cette itinérance s’effectuera tout au long de l’année 2024-2025 et permettra de sensibiliser tous les lycées de notre territoire en leur offrant un échantillon des merveilles cachées sous nos eaux. La CACEM a accueilli l’exposition au mois de juin 2024, suivie par la ville de Lamentin où l’exposition sera présentée du 23 juillet au 10 août 2024. L’itinérance sur notre île se poursuivra ensuite à partir de septembre 2024.

Pour plus d’informations, visitez les sites web :

www.biospheres-martinique.com | www.arebio-martinique.com