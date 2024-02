Au Carrefour des Cultures: France, Scandinavie, et Japon à l’Expo 2025

Découvrez à travers le texte de Kévin Lognoné, qui suit, une immersion fascinante dans l’union de la littérature, de l’innovation et de la diplomatie culturelle entre la France, la Scandinavie et le Japon. Vous suivrez le parcours de Marie-Françoise Jeanneau, ardente défenseuse de l’œuvre de Marie Noël, et explorerez le pavillon nordique de l’Expo 2025 à Osaka, symbole d’une collaboration internationale tournée vers la confiance, la durabilité et l’innovation. Un récit captivant qui illustre comment les échanges culturels peuvent façonner notre avenir commun.

De l’angoisse à la sérénité : confiance, durabilité et innovation entre la France et la Suède au Japon

Marie-Françoise Jeanneau est l’auteur d’un passionnant ouvrage sur la poétesse Marie Noël, intitulé : De l’angoisse à la sérénité : un chemin de poésie. La Suède avait défendu une candidature de Marie Noël au prix Nobel de littérature. A ce titre, Marie-Françoise Jeanneau fut très attachée à mieux faire connaître l’œuvre de Marie Noël dans le monde et auprès des jeunes générations.

L’Exposition universelle rassemble des personnes et des innovations du monde entier pour relever les défis mondiaux nécessitant une collaboration internationale. L’Expo 2025, qui se tiendra à Osaka, au Japon, présentera un pavillon nordique commun à la région nordique, démontrant l’engagement européen en faveur de la confiance, de la durabilité et de l’innovation.

Dans un pavillon commun à l’Expo 2025 Osaka, les pays nordiques ont uni leurs forces pour bâtir sur un terrain commun de confiance et de durabilité et présenter la région nordique au monde. Ce pavillon rassemble le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède dans un effort de collaboration pour présenter des valeurs communes et des solutions avant-gardistes. La structure du pavillon elle-même témoignera du lien nordique avec la nature, qui est une valeur culturelle partagée avec le Japon mais aussi la France.

L’Exposition universelle a lieu tous les cinq ans dans le but de permettre aux pays et aux régions de mettre en valeur les innovations et les nouvelles technologies. En 2025, il fait son retour à Osaka pour la première fois depuis 1970, cette fois sous le thème « Concevoir la société du futur pour nos vies » avec les sous-thèmes « Connecter les vies », « Autonomiser les vies » et « Sauver des vies ».

Avec des innovations révolutionnaires comme la machine à coudre et la Tour Eiffel comme héritage de l’Exposition universelle, l’Expo d’Osaka perpétuera la tradition de présenter les solutions de demain.

Rassemblant sous une même bannière la Scandinavie et des territoires partenaires, le pavillon commun des pays nordiques de l’Expo 2025 à Osaka est une opportunité pour le monde de se joindre au modèle nordique de confiance, de durabilité et d’innovation.

Dans la capitale bretonne, il existe une rue de Suède. Ella Berg-Scherdin, (1898-1987) fut la traductrice de Marie Noël en suédois. Elle ne se contenta pas de traduire les poèmes de Marie Noël, elle écrivit sur elle, fit des conférences et la fit connaître dans le milieu intellectuel suédois qu’elle fréquentait. Ceux-ci écrivirent à leur tour sur Marie Noël. Ella Scherdin et Marie-Françoise Jeanneau eurent vraiment un rôle de passeur entre les pays et les cultures.

Leur mémoire peut être l’occasion de relancer des passerelles intellectuelles entre la France et la Scandinavie autour de nombreux thèmes : Lettres, poésie, dialogue des cultures, patrimoine vivant, industries créatives et culturelles.

En y associant les arts et les lettres, le pavillon nordique commun de l’Expo 2025 à Osaka sera une opportunité pour le monde de se joindre au modèle nordique de confiance, de durabilité et d’innovation.

Ce pavillon est bel et bien destiné à devenir un chef-d’œuvre qui tisse les riches récits culturels du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède. Et au-delà …

Les premiers ministres nordiques se sont mis d’accord sur une Vision 2030, selon laquelle la région nordique sera la région la plus durable et la plus intégrée du monde. Le concept nordique de participation à l’Expo d’Osaka est basé sur cette vision et reflétera les valeurs nordiques partagées et les méthodes de travail dans les pays nordiques.

Kevin LOGNONÉ