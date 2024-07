Paris 2024 : Les sapeurs pompiers de Martinique renforcent la sécurité des Jeux Olympiques

Pour les Jeux olympiques de Paris 2024, des sapeurs-pompiers de Martinique sont envoyés en renfort en Seine-et-Marne. Ils aideront à assurer la sécurité en cas d’urgence et en cas d’incendie.

Les sapeurs-pompiers de Martinique apporteront leur soutien aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Deux détachements de 10 pompiers chacun seront déployés au sein du Service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne (SDIS 77). Leur mission principale inclura le secours d’urgence aux personnes et la lutte contre les incendies, sous la supervision de leurs collègues du SDIS 77.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un effort coordonné par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, visant à renforcer les capacités d’intervention des services d’incendie et de secours, notamment ultramarins. Cela garantit une réponse rapide et efficace en cas d’urgence pendant les événements.

Source : Communiqué du SIS de Martinique

