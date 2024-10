Avant Brita : Brève histoire de la filtration de l’eau

De l’Égypte ancienne à la Londres post-industrielle, les sociétés reconnaissent depuis longtemps les avantages d’une eau propre et, la plupart du temps, font ce qu’elles peuvent pour la fournir.

Par : Nina Elkadi

En avril 2024, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a introduit les toutes premières normes nationales pour l’eau potable afin de contrôler la présence de substances per- et polyfluoroalkyles (PFAS) dans l’eau potable. Cette décision a été prise à la lumière des recherches établissant un lien entre l’exposition aux PFAS et le cancer, le dysfonctionnement de la thyroïde et d’autres affections. L’EPA maintient d’autres normes applicables à l’eau potable, limitant les quantités acceptables de plomb, d’arsenic et même d’agents pathogènes comme E. coli. Bien que des contaminants récents aient remis la sécurité de l’eau potable sur le devant de la scène, le concept de la propreté de l’eau potable n’est pas du tout nouveau. Il remonte à l’Égypte ancienne, il y a au moins 3 500 ans.



Les premières représentations des techniques de purification de l’eau apparaissent dans les tombes égyptiennes des quinzième et treizième siècles avant notre ère : Dans The Manners and Customs of the Ancient Egyptians, Sir John Gardner Wilkinson esquisse une reproduction de la filtration de l’eau dans une tombe de Thèbes.

Hippocrate rappelle que la pluie est “la meilleure des eaux, mais qu’elle doit être bouillie et filtrée, faute de quoi elle dégage une mauvaise odeur et provoque l’enrouement et la raucité de la voix”.

“Les siphons ont été inventés en Égypte, au moins dès le règne d’Aménophis [Amenhotep] II”, écrit Wilkinson. Les siphons apparaissent à nouveau dans les peintures du troisième Ramsès. Dans une tombe de Thèbes portant le nom d’Aménophis, leur utilisation est indiquée sans équivoque : un homme verse un liquide dans des vases et l’autre l’aspire en appliquant le siphon à sa bouche, puis à un grand vase.

Les anciens Égyptiens auraient également utilisé l’alun pour “éliminer les solides en suspension”, écrivent Ellen L. Hall et Andrea M. Dietrich, dans le cadre d’un processus connu sous le nom de floculation, qui est encore utilisé aujourd’hui dans les services des eaux.

D’anciens textes sanskrits, tels que le Sushruta Samhita datant du troisième ou quatrième siècle de notre ère, décrivent également diverses manières de filtrer l’eau.

“L’eau boueuse, par exemple, est rendue claire à l’aide de coagulants naturels tels que les graines de l’arbre nirmali (Strychnos potatorum). Après avoir ajouté à l’eau une pâte épaisse de graines écrasées, les particules en suspension coagulent et se déposent au fond”, indique le texte. Le Sushruta Samhita suggère également de laisser l’eau à l’extérieur pour qu’elle soit purifiée par la lumière du soleil.

Hippocrate (vers 450-380 avant notre ère) était également convaincu de l’importance de consommer de l’eau propre, et il a consacré un traité entier à cette proposition. Dans Airs, eaux, lieux, il souligne l’importance de l’eau pour la santé et met en garde contre les risques encourus si l’on ne fait pas bouillir l’eau de pluie avant de la boire.

“La pluie est la meilleure des eaux, écrit-il, mais elle doit être bouillie et filtrée, sinon elle dégage une mauvaise odeur et provoque l’enrouement de la voix chez ceux qui la boivent.

En outre, il a produit une manifestation physique de ses idées avec le “manchon d’Hippocrate”, un sac en tissu à travers lequel l’eau de pluie bouillie doit être filtrée.



Appareil de filtration de Sir H. C. Englefield Bart. &c. Structure pour purifier un courant d’eau. via JSTOR

Hippocrate était guidé dans sa réflexion par la théorie de la médecine humorale, selon laquelle il existe quatre humeurs (le sang, le flegme, la bile jaune et la bile noire), qui doivent être équilibrées pour être en bonne santé. Il reconnaissait qu’une eau impure pouvait perturber ces humeurs et provoquer des maladies, voire la mort, et il encourageait les médecins à examiner différentes sortes d’eau pour déterminer si elles étaient ou non bénéfiques pour l’homme.

La théorie des humeurs régnait encore sur la médecine et la science lorsque Antonie van Leeuwenhoek a créé le microscope à la fin du XVIIe siècle. Son innovation a permis de découvrir des micro-organismes se développant dans l’eau. Dans un échantillon d’eau entourant des herbes vertes, van Leeuwenhoek a décrit “un grand nombre d’Animalcula [nageant] en cercle [dans] l’eau… même à l’œil nu, ils [semblaient] être un nuage”. Le grossissement des organismes souvent tapis sous la surface de la vie quotidienne a inauguré une ère d’application des découvertes scientifiques à la vie des êtres humains. En 1746, écrivent Hall et Dietrich, le premier brevet officiel a été délivré pour un filtre à eau ; sa conception consistait en du sable et des éponges.



Dessin du brevet d’Isaac Wiseman pour une méthode de purification de l’eau, 1834 via Wikimedia Commons

Avec l’accélération de l’industrialisation et la migration des populations rurales vers les villes, la qualité de l’eau est devenue inextricablement liée à la propagation des maladies. Selon Ellen Hall et Andrea Dietrich, John Snow, médecin et épidémiologiste anglais qui a effectué un travail ethnographique approfondi sur le choléra, a attribué l’épidémie de 1854 à Londres à la contamination par les eaux usées. Snow lui-même a expliqué que “la raison pour laquelle l’eau de cette pompe a provoqué la grande épidémie est, j’en suis convaincu, que les évacuations d’un ou plusieurs patients atteints de choléra se sont retrouvées, d’une manière ou d’une autre, dans le puits”.

Aujourd’hui, pas moins de 3,6 milliards de personnes n’ont pas accès à de l’eau potable propre et sûre.

Au vingtième siècle, la filtration de l’eau était synonyme de paysages urbains avancés. Dans une analyse rétrospective de la filtration de l’eau parue en 1914 dans le Journal of American Water Works Association, George A. Johnson écrit que la découverte de Snow selon laquelle la maladie pouvait être transmise par l’eau a précédé la théorie des germes, une découverte de la fin du XIXe siècle selon laquelle les micro-organismes pouvaient être porteurs d’agents pathogènes chargés de maladies.

“Cela fait maintenant quatre-vingt-cinq ans que le premier filtre à eau municipal a été construit à Londres”, écrit Johnson,

et ce filtre a été construit pour remplir uniquement les fonctions d’une passoire mécanique pour l’élimination des matières en suspension. Les deux principales maladies transmises par l’eau, la fièvre typhoïde et le choléra, n’avaient pas encore été découvertes, et la théorie des germes n’a été sérieusement avancée qu’une vingtaine d’années plus tard.

Les municipalités ayant mis en place des systèmes de filtration à l’échelle de la ville ont acquis la réputation d’être des environnements propres et sains. Un article écrit en 1939 par E. F. Armstrong pour le Journal of the Royal Society of Arts célébrait la qualité de l’eau à Londres et le rôle qu’elle jouait pour permettre aux habitants de jouir de leur intimité ; au lieu de se rendre dans des bains publics ou des puits publics, les habitants pouvaient faire leurs ablutions à la maison avec l’eau de leurs propres robinets.

Système de filtration extrait d’un manuel de l’armée américaine via Wikimedia Commons

“Presque tous les foyers disposent d’eau potable au robinet ainsi que d’une grande quantité d’eau pour la toilette et les besoins domestiques”, écrit Armstrong. Cela étant, [q]u’est-ce que tout le monde peut faire ?

[Ce qui est l’affaire de tous tend à devenir l’affaire de personne, du moins très peu d’entre nous se préoccupent de ce qui est l’un des plus grands avantages de la civilisation, sans lequel le regroupement d’un grand nombre de personnes dans des villes serait impossible.

Aujourd’hui, pas moins de 3,6 milliards de personnes n’ont pas accès à une eau potable propre et sûre. Comme toute découverte, le “progrès scientifique” n’est pas toujours synonyme d’accès élargi, d’autant plus que la crise climatique accélère la pénurie d’eau. Si la filtration peut transformer une eau toxique en eau vitale, la ressource elle-même est souvent menacée. Comme le montre la récente crise de l’eau à Flint, dans le Michigan, même les services publics des États-Unis luttent pour maintenir l’eau potable.

Pourtant, les pratiques utilisées pour nettoyer l’eau et garantir sa sécurité, notamment la coagulation, la sédimentation et le traitement, ne datent pas d’hier. Elles sont enracinées dans les premières civilisations humaines. Aujourd’hui, ces systèmes de filtration fonctionnent à plus grande échelle et utilisent des technologies différentes, mais leur objectif est le même : rendre l’eau potable afin d’assurer la préservation des civilisations à venir.

