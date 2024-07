Biden testé positif au COVID a exprimé sa volonté de se retirer de la course à la présidence

Breaking Points – Jeudi 18 juillet 2024 à 11:59

Le président américain Joe Biden a été testé positif au COVID-19 lors d’un contrôle médical, ce développement, s’est produit peu de temps après un article sur CNBC où Biden dans une interview avec BET (Black Entertainment Television) avait décrit une situation où il pourrait abandonner la course.

Le président américain s’est exprimé en ces termes dans l’interview :

Si j’avais un problème médical qui apparaissait, si quelqu’un, si des médecins venaient me voir et me disaient : “Vous avez tel ou tel problème””.

Ce diagnostic intervient alors que de plus en plus de membres éminents de son propre parti, de célébrités et d’autres membres du public lui demandent de renoncer à sa candidature à l’élection présidentielle.

Selon Ryan Grimm de Breaking Points et DropSiteNews, Joe Biden avait précédemment indiqué qu’il n’écouterait que les conseils de Dieu avant de décider de se retirer ou non de la course.

