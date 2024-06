BTP. Communiqué et Propositions de la CTM pour revitaliser le secteur du BTP en Martinique

Nous poursuivons le travail engagé à vos côtés pour un développement durable, équitable et ambitieux de la Martinique”

“Dès juillet 2021, j’ai souhaité, avec les élus de la Collectivité Territoriale de Martinique, mettre en œuvre un projet de mandature ambitieux, caractérisé par le lancement de grands projets structurants et la mise à niveau de nos infrastructures afin de répondre aux enjeux environnementaux de notre temps, tout en redynamisant le secteur du BTP.

L’aménagement du territoire et par extension le BTP, constituent des leviers incontournables du développement économique du péyi Martinique. Je rappelle que le secteur secondaire, au sein duquel figure le BTP, représente près de 14% du PIB de la Martinique.

Notre ambition suscite au sein de la population une attente, nourrie par le désir de voir progresser la Martinique, d’apporter des solutions aux problèmes prégnants du quotidien et de structurer un modèle économique en capacité d’apporter de l’activité à nos entreprises et à nos jeunes.

Ce que nous voulons proposer, ce sont des projets qui répondent aux normes, aux contraintes et aux exigences environnementales, en capacité de booster le développement économique du territoire, de fluidifier les flux d’échanges et de désengorger nos routes. Pour autant, l’effort d’investissement doit être partagé par l’ensemble des acteurs institutionnels parmi lesquels, l’Etat, la Collectivité Territoriale, les EPCI et les communes.

En ce qui concerne la CTM, en dépit des difficultés rencontrées dès le début de la mandature, plus de 230 millions d’euros de factures et de subventions impayées de 2016 à 2021, du désengagement de l’Etat avec notamment une baisse importante de la contribution au Contrat de Convergence Territoriale (CCT), de la cyberattaque qui a paralysé les services de la Collectivité pendant près de 9 mois et de la nécessaire réorganisation interne d’une collectivité de plus de 6000 agents dont 1500 dans les satellites, les promesses sont tenues et les chantiers phares de la mandature sont en cours ou en phase de lancement.

Parmi les projets en cours, on peut citer :

Le Conservatoire de musique et d’art de la Martinique avec l’aménagement intérieur des bâtiments historiques du lycée Schoelcher (4M€ sur 15 mois)

La poursuite des travaux du PUS (Pôle Universitaire de Santé)

La poursuite des travaux de construction du Carbet des Sciences à St Joseph (4M€ sur 2 ans)

L’extension du PARM (5M€ sur 15 mois)

Les travaux en cours de lancement sur 2024 (études très avancées ou terminées, travaux notifiés ou imminents) concernent notamment :

La reconstruction collège provisoire des Terres Sainville (15M€ sur 15 mois)

La construction de l’internat du lycée de Saint Pierre (13M€ sur 24 mois)

La Maison des écritures – villa des bosquets (4M€ sur 15 mois)

La réhabilitation du golf (10M€ sur- 21 mois)

La rénovation et mise en conformité d’un bâtiment du collège Gérard Café au Marin (3M€ sur 24 mois)

La construction de l’échangeur de Mangot-Vulcin (33M€)

La reconstruction du collège du Morne-Rouge (15M€ sur 24 mois)

Il est également important de rappeler l’effort de mobilisation conduit par la CTM à destination des porteurs de projets privés et public afin de permettre la finalisation des projets dans le cadre des fonds européens pour un montant de plus de 320 millions d’euros afin de parvenir à un taux de consommation des fonds de plus de 102%

De plus, en matière d’investissement structurants, la Collectivité Territoriale de Martinique a également mis en place un plan d’urgence Eau destiné à financer les programmes de travaux des EPCI (Cap Nord, Cacem et Espace Sud) à hauteur de près de 350 millions d’euros jusqu’en 2027.

Aux grands travaux d’infrastructure s’ajoutent la nécessité pour la Collectivité, de tenir ses engagements vis-à-vis des entreprises, particulièrement en ce qui concerne le paiement de travaux d’ores et déjà réalisés.

À mon initiative, un plan d’urgence paiements sur l’ensemble des subventions, aides et factures en instance a été mis en place au sein des différents services de la Collectivité entre 2018 et 2023. En tant qu’acteur majeur de développement pour la Martinique, la Collectivité Territoriale de Martinique se doit d’être un véritable soutien aux forces vives de notre pays. Nous gérons aujourd’hui des dossiers non traités depuis parfois plus de 4 ans mais il est primordial de mener à bien ce chantier malgré un contexte financier contraint et l’ensemble des Directions est mobilisé dans ce sens.

À ce jour, pour le secteur du BTP, la Collectivité a procédé au paiement de plus de 60,7 millions d’euros aux différents acteurs du BTP au titre des sommes dues pour les prestations de travaux en bâtiments, d’entretiens des routes, des infrastructures, d’assainissement, etc.

En outre, ce sont 24,1 millions d’euros mandatés qui sont actuellement en cours de paiement et devraient être perçus par les entreprises dans les jours et semaines à venir.

Sur le volet plus spécifique du logement, un travail conséquent d’état des lieux a été réalisé en concertation avec les opérateurs. Suite à ce point de situation, fin mai, 5 millions d’euros sont mobilisés pour le paiement des dossiers les plus anciens et le solde des sommes dues sera lissé jusqu’à la fin de l’année. De plus, afin de permettre la liquidation des dossiers. Au 12 juin 2024, près d’un million d’euros a déjà été mandaté.

Afin de permettre le règlement des dossiers les plus anciens, datant parfois de 2018, il sera proposé à l’Assemblée de Martinique de se prononcer, lors de la prochaine plénière des 20 et 21 juin 2024, sur des procédures de levée des déchéances quadriennales et de simplification des pièces justificatives à produire.

Le budget 2024 adopté par l’Assemblée en avril dernier, complété par les prévisions du budget supplémentaire, prévoit un montant de plus de 332 millions d’euros en investissement et fonctionnement pour l’année 2024 pour l’aménagement et la cohésion du territoire.

Mois après mois, année après année, nous poursuivons le travail engagé à vos côtés pour construire la Martinique de demain”.

Serge LETCHIMY

Président du Conseil Exécutif de Martinique

