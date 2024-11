Budget de la Sécu : sénateurs et députés s’entendent sur un texte de compromis

Les sénateurs et députés français se sont accordés sur un compromis concernant le budget de la Sécurité sociale pour 2025. Ce texte, discuté en commission mixte paritaire, prévoit notamment une réduction des allégements de cotisations patronales de 1,6 milliard d’euros, une mesure controversée au sein de la coalition gouvernementale. Le budget inclut aussi une revalorisation des retraites inférieure à l’inflation pour plus de la moitié des retraités, avec un ajustement supplémentaire pour les petites retraites. Certaines propositions, comme l’augmentation du temps de travail non rémunéré pour financer le secteur du handicap, ont été rejetées. Le déficit prévu du budget de la Sécu s’alourdit avec ce compromis. Le texte devrait être adopté sans vote à l’Assemblée nationale via l’article 49.3.

