BVI élu vice-président du comité de l’ONU pour la coopération et le développement des Caraïbes.

Le 11 septembre, les Îles Vierges britanniques (BVI) ont été élues par acclamation à la vice-présidence de l’organe intergouvernemental officiel des Nations Unies pour les Caraïbes, le Comité de développement et de coopération des Caraïbes (CDCC). Le CDCC est une filiale de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et a été créé en 1975 pour faciliter la coopération, le développement et la transformation de la sous-région des Caraïbes.

Lors de la réunion de septembre (30e session du CDCCC à Port-of-Spain), d’autres membres du Bureau du CDCC ont également été confirmés dans leurs fonctions : Trinité-et-Tobago (président), Sainte-Lucie (vice-président), Jamaïque (vice-président) et Saint-Kitts-et-Nevis (rapporteur). Le Secrétaire exécutif de la CEPALC, M. Jose Manuel Salazar-Xirinachs et la Directrice du siège sous-régional de la CEPALC pour les Caraïbes à Port of Spain, Mme Diane Quarless, étaient des hauts fonctionnaires présents.

La fonction de vice-président consiste à soutenir le président, l’honorable Pennelope Beckles-Robinson, ministre de la Planification et du Développement de Trinité-et-Tobago, dans la mise en œuvre du programme de travail du CDCC pour 2024-26. Cette période est axée sur la progression du développement durable et de la résilience climatique des Caraïbes dans le cadre de l’Agenda d’Antigua-et-Barbuda pour les PEID (ABAS) et de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

Les Îles Vierges britanniques serviront également de membre associé principal de la CEPALC au sein d’un nouveau groupe de travail établi par une résolution de la CDCC. Ce groupe facilitera la collaboration du système des Nations unies pour aider les membres associés de la CEPALC à assurer leur durabilité, leur résilience et leur développement.

L’envoyé spécial et représentant des Nations unies en Amérique latine et dans les Caraïbes, M. Benito Wheatley, a représenté les Îles Vierges britanniques en tant que vice-président de la session. Il a également participé à la 8e réunion de la table ronde sur le développement des Caraïbes (CDR) les 9 et 10 septembre, avant la 30e session du CDCC.

“Nous sommes très touchés par la confiance que la CEPALC, le système des Nations Unies et les membres du CDCC accordent aux Îles Vierges britanniques pour assurer la vice-présidence de cet important organe intergouvernemental des Nations Unies qui soutient le développement durable, la résilience climatique et la transformation économique des Caraïbes. Je suis très honoré de représenter les Îles Vierges britanniques au sein du comité au nom du Premier ministre, M. Natalio D. Wheatley, et du gouvernement des Îles Vierges britanniques. Nous sommes impatients de travailler avec le Bureau du CDCC, les membres du comité et les partenaires du développement pour faire avancer la sous-région”, a fait remarquer M. Wheatley, en acceptant l’élection des BVI à la vice-présidence.

Les îles Vierges britanniques ont rejoint la CEPALC en tant que membre associé en 1984 et ont été admises au sein du CDCC en 1985.

