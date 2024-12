Caiman- Après une vente à 7 millions de dollars, le site de Treasure Island envisagé pour une réhabilitation

Cayman Compass

Un accord en cours, mais les détails restent à négocier

Par Simon Boxall – 12 décembre 2024

Le site de l’ancien Treasure Island Resort et du Margaritaville Resort sur Seven Mile Beach entame un nouveau chapitre. La propriété de 5,43 acres, soumise à une vente ordonnée par le tribunal, a été enregistrée au registre foncier des Îles Caïmans le 6 décembre sous le nom de 269 West Bay Road Limited.

Jeremy Beck, l’un des nombreux créanciers ayant contraint le promoteur MV Advisory Ltd. à une liquidation judiciaire, a exprimé son soulagement, estimant qu’une résolution semblait enfin se profiler dans cette affaire de longue date.

« Un accord est en place, mais il reste encore beaucoup de détails à régler. Tant que tout cela n’est pas finalisé, je préfère ne pas trop m’avancer », a expliqué Beck. Il a ajouté : « Ils prévoient de démolir le site et de le remplacer par un hôtel quatre étoiles. Les propriétaires de suites se voient offrir un crédit pour une unité dans le nouveau développement, mais il faudra attendre la mi-janvier pour vraiment préciser les choses et savoir ce qu’il adviendra. »

Kim Lund, de RE/MAX, impliqué dans les négociations, a signé un accord de confidentialité et n’a pas souhaité compromettre les discussions en cours.

Cependant, il a déclaré : « Le projet pour le nouvel établissement représente clairement une amélioration par rapport à ce qui existe actuellement. »

Un propriétaire de suite, qui a préféré garder l’anonymat, a exprimé son exaspération :

« Cela a été un chemin très long et décevant, et nous voulons juste sortir de ce fiasco sans fin. Ce nouvel accord semble prometteur, mais tant que tout n’est pas signé, scellé et livré, l’incertitude persiste. À ce stade, nous voulons juste tourner la page. »

Des années de difficultés

La propriété a fait face à des années de litiges, engagés par des propriétaires de suites et de chambres comme Beck, frustrés par les manquements du promoteur MV Advisory Ltd., ancien détenteur des droits du Margaritaville Resort aux Îles Caïmans.

En mars 2020, Beck et 11 autres acheteurs de chambres auprès de MV Cayman Ltd. ont poursuivi les promoteurs pour loyers impayés, affirmant que MV Advisory Ltd. leur devait plus de 1,06 million de dollars en dettes.

Selon les termes du contrat initial, 55 % des revenus bruts de location devaient revenir au promoteur et 45 % aux propriétaires.

En octobre 2020, les plaignants ont obtenu gain de cause devant la division des services financiers de la Grand Court. Le juge Raj Parker a ordonné la liquidation de MV Advisory Ltd. conformément à la loi des sociétés des Îles Caïmans.

En 2022, un jugement distinct a ordonné à MV Advisory Ltd. de verser 2 millions de dollars américains à Beck.

Une succession de propriétaires

Le site de Treasure Island a changé de mains à plusieurs reprises au fil des décennies. Ce n’était pas la première liquidation de son histoire.

En mai 2005, le juge en chef des Îles Caïmans a ordonné la liquidation forcée de Treasure Island Resort (Cayman) Limited à la demande de Cayman Imports Limited, à qui 54 034 CI$ étaient dus.

Cette liquidation a également été soutenue par d’autres créanciers, dont Vigoro Nursery Ltd., Blackbeard’s Liquors, Bodden Beverages Ltd., et Lions Community Centre.



À l’époque, l’homme d’affaires local Harry Lalli, avec son frère et sa belle-sœur, Amrit et Amy Gill, était déjà en train d’acheter la propriété. Lalli a ensuite revendu le complexe avant qu’il ne soit acquis par MV Advisory Ltd.



