Caiman- Cinq ans de prison pour un massothérapeute ayant agressé une cliente

Par Sarah Bridge – 10 décembre 2024

Tribunal des îles Caïmans

Un massothérapeute reconnu coupable d’avoir agressé une cliente a été condamné à cinq ans de prison.

L’Indien Rahul Manhukumar, qui travaillait comme masseur, a été reconnu coupable d’agression indécente par la magistrate Philippa McFarlane au tribunal sommaire et s’est présenté lundi matin à la Grand Court pour la sentence.

Manhukumar risquait entre six et neuf ans de prison selon les directives de condamnation. Justice Cheryll Richards lui a infligé une peine de cinq ans, indiquant qu’elle avait pris six ans comme point de départ mais a réduit sa peine d’une année en raison de facteurs atténuants, notamment l’absence de condamnations antérieures et l’attente d’un an pour la conclusion du processus judiciaire.

Richards a également prononcé une ordonnance de prévention des préjudices sexuels de cinq ans après sa libération, interdisant, entre autres, à Manhukumar de travailler comme massothérapeute, applicable s’il restait aux Caïmans après sa libération.

Cependant, son avocat, John Furniss, a indiqué que son client avait l’intention de demander à purger sa peine en Inde.

Manhukumar, 28 ans, a protesté de son innocence tout au long du procès mais a été reconnu coupable de l’agression survenue en novembre dernier. Le tribunal a entendu que la victime, une médecin en visite aux îles Caïmans dans le cadre d’une conférence, a été agressée par Manhukumar pendant un soin alors qu’elle était allongée, couverte d’une serviette et portant un masque pour les yeux.

Lorsqu’elle a interrompu le soin après l’agression et a quitté la pièce, Manhukumar l’aurait suivie et lui aurait dit de ne pas signaler l’incident. Elle a immédiatement informé le personnel de l’hôtel et la police, et Manhukumar a été arrêté puis inculpé.

« Une violation »

Dans une déclaration d’impact sur la victime, la femme a déclaré que se remémorer l’incident était “toujours très bouleversant et très angoissant” et la faisait se sentir vulnérable. Elle a décrit l’attaque comme “une violation” et a dit que cela avait affecté ses voyages, l’obligeant à annuler un voyage de retour aux Caïmans.

Apparaissant par vidéoconférence depuis sa détention, Manhukumar a continué de clamer son innocence, affirmant qu’il avait travaillé comme massothérapeute pendant six ans avant de venir aux îles Caïmans et avait réalisé plus de mille massages sans jamais recevoir de plainte.

Il a déclaré au tribunal qu’il était venu aux Caïmans pour construire un meilleur avenir pour sa famille, envoyant de l’argent chez lui pour les dépenses médicales et scolaires, et que son père et son grand-père avaient également travaillé dans la même profession, qu’il a qualifiée de “héritage familial”.

Le tribunal a appris que Manhukumar n’avait pas de condamnations antérieures, ni aux Caïmans ni en Inde, et présentait un faible risque de récidive, mais lors de la sentence, Richards a déclaré que l’infraction était “une violation flagrante de confiance” et que le contact “n’était ni consensuel ni bref”.

