Caïman. La première équipe de water-polo des Caïmans rentre chez elle avec des “leçons, pas des défaites”

Cayman CompassPar Seaford Russell Jr – 21 novembre 2024

L’équipe féminine de water-polo des Caïmans en action lors du tournoi Battle of the Bay en Floride. – Photos : Fournies

La première équipe internationale de water-polo à représenter les îles Caïmans a vécu sa première expérience de compétition la semaine dernière lors du tournoi Battle of the Bay à Clearwater, en Floride.

Cet événement a offert une occasion unique d’acquérir de l’expérience, de surmonter le trac et « d’apprendre des leçons précieuses », selon l’entraîneur Grant Ferguson, qui a dirigé la toute première équipe nationale à travers une série de matchs palpitants.

« L’expérience est pleine de premières fois : jouer dans une équipe structurée, participer à une compétition en piscine, et ressentir l’énergie d’un match organisé », a déclaré Ferguson au Compass.

Premiers pas dans l’arène internationale

Malgré leur manque d’expérience et d’exposition, l’équipe des Caïmans s’est lancée avec enthousiasme dans la piscine du Long Aquatic Center de Clearwater. La compétition a débuté avec les garçons, qui ont disputé leur premier match officiel, mais n’ont pas réussi à obtenir des résultats favorables.

« Il était clair qu’ils absorbaient tout et appliquaient ce qu’ils apprenaient », a déclaré Ferguson. « Même s’ils n’ont pas décroché de victoire, ils ont montré une réelle progression dans leur compréhension des subtilités du jeu. »

C’était ensuite au tour des filles de montrer leur talent. Elles ont livré une performance compétitive qui s’est terminée par une séance de tirs au but haletante, que les Caïmans ont finalement perdue d’un seul point – un effort que Ferguson a qualifié de remarquable.

« La détermination et le travail d’équipe qu’elles ont démontrés étaient inoubliables », a-t-il affirmé.

Une progression face à des équipes redoutables

L’action s’est poursuivie le lendemain, avec une excitation palpable alors que les Caïmans se préparaient à affronter d’autres grandes équipes de Floride. Les garçons ont commencé par un affrontement contre les Gladiators, les deux équipes restant au coude-à-coude tout au long du match. Finalement, les Gladiators ont pris l’avantage à quelques minutes de la fin.



Les garçons ont ensuite affronté Dynamo Gold, mais malgré une performance acharnée, ils n’ont pas réussi à décrocher une victoire.

« Malgré les défaites, les garçons ont quitté la piscine la tête haute, sachant qu’ils avaient tout donné », a déclaré Ferguson.

Des moments intenses pour l’équipe féminine

L’équipe féminine des Caïmans a clôturé le tournoi en quarts de finale contre une équipe redoutable surnommée les Kraken. Ferguson a décrit ce match comme l’un des plus intenses de la compétition, avec une atmosphère électrisante.

Les filles des Caïmans ont tenu tête aux Kraken, but pour but, mais ont terminé avec un point de retard. Avec une place en demi-finale en jeu, les filles ont redoublé d’efforts, égalisant juste avant le coup de sifflet final. Cela les a menées à leur deuxième séance de tirs au but, qu’elles ont à nouveau perdue d’un seul point.

Une défaite porteuse de leçons

Bien que cela puisse sembler un résultat difficile pour certains, Ferguson a déclaré que le « L » inscrit dans les résultats ne signifie pas « perdu » (lost), mais « appris » (learned), car à ses yeux, son équipe ne comptait aucun perdant.

« Bien que les filles aient perdu sur le tableau d’affichage, elles ont gagné à tous les autres niveaux. Elles ont joué avec un esprit, une compétence et un courage incroyables, et nous ne pourrions pas être plus fiers d’elles », a-t-il affirmé, soulignant que tous ses joueurs sont repartis avec de nouvelles amitiés, des connexions et des leçons précieuses.

L’équipe nationale de water-polo des Caïmans doit concourir de nouveau le mois prochain lors du tournoi Beast of the East à Claremont, en Floride.

