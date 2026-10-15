Caraïbe : 250 millions de dollars pour investir avant les catastrophes

Financer des infrastructures plus résistantes, développer les énergies renouvelables et améliorer la gestion de l’eau : une nouvelle obligation régionale ambitionne de mobiliser jusqu’à 250 millions de dollars américains. L’enjeu sera de transformer cette annonce en réalisations concrètes.

La Caraïbe cherche à réunir les moyens de mieux préparer son avenir. Présenté à la Barbade lors du Caribbean Investment Forum, le Caribbean Sustainability Bond vise à mobiliser jusqu’à 250 millions de dollars pour des investissements associant développement économique et adaptation climatique. Ce montant constitue un objectif de financement ; il ne correspond pas à une somme déjà collectée. (caricom.org⁠)

Réunir les projets pour attirer les capitaux

Le dispositif repose sur une émission obligataire : des investisseurs prêtent de l’argent, avec une perspective de rémunération et de remboursement. Caribbean Sustainability Investments Limited doit assurer l’émission, avec le soutien du Fonds de développement de la CARICOM et l’intervention de JMMB Securities pour organiser l’opération.

Les secteurs annoncés concernent notamment les infrastructures résistantes aux aléas climatiques, les énergies renouvelables, l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la protection de l’environnement. Le principe consiste à regrouper plusieurs projets dans un cadre régional pour leur donner davantage de visibilité auprès des investisseurs locaux et internationaux. (jm.jmmb.com⁠)

L’intérêt de cette démarche est politique autant qu’économique. Elle propose de faire de la coopération caribéenne un instrument de financement. Des territoires peuvent conserver leurs priorités propres tout en présentant ensemble des projets capables d’intéresser les marchés.

Le véritable bilan se fera sur le terrain

L’annonce laisse toutefois ouvertes les questions décisives : quels projets seront retenus ? À quelles conditions seront-ils financés ? Comment seront mesurés leurs bénéfices pour les populations ?

Notre analyse est que la réussite dépendra de cette traduction concrète. Un investissement dans l’eau devra se juger à la qualité du service rendu ; un projet énergétique, à sa contribution à un approvisionnement plus sûr et accessible.

Pour la Martinique et la Guadeloupe, cette initiative mérite donc d’être suivie comme une expérience de coopération régionale. Elle invite à réfléchir aux projets qui gagneraient à être préparés avec les territoires voisins. La portée de cette obligation se mesurera aux équipements réalisés et à leur utilité quotidienne.

Source : communiqué de la CARICOM, 8 octobre 2026⁠