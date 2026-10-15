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    Tous Créoles vous invite à son prochain afterwork mercredi 28 octobre prochain !

    Comment renforcer notre production locale, valoriser nos savoir-faire et réduire notre dépendance aux importations ? Venez échanger avec Charles Larcher, président de l’AMPI, autour d’un sujet essentiel pour l’avenir de notre territoire : « La souveraineté industrielle en Martinique ».

    Rendez-vous le mercredi 28 octobre 2026 à 18 h, au Lina’s de Manhity, pour un moment de réflexion et de dialogue, dans l’esprit convivial des rencontres de Tous Créoles.

    Membres et sympathisants, vous êtes tous les bienvenus !

    Inscription gratuite en ligne ICI

    À très bientôt,
    L’équipe de l’association Tous Créoles

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