Tous Créoles vous invite à son prochain afterwork mercredi 28 octobre prochain !

Comment renforcer notre production locale, valoriser nos savoir-faire et réduire notre dépendance aux importations ? Venez échanger avecprésident de l’AMPI, autour d’un sujet essentiel pour l’avenir de notre territoire :

Rendez-vous le mercredi 28 octobre 2026 à 18 h, au Lina’s de Manhity, pour un moment de réflexion et de dialogue, dans l’esprit convivial des rencontres de Tous Créoles.

Membres et sympathisants, vous êtes tous les bienvenus !

Inscription gratuite en ligne ICI