Climat : mieux préparer la Martinique

Une maison à protéger, une école à rendre plus supportable, un réseau d’eau à sécuriser : l’adaptation au changement climatique concerne des décisions très concrètes. Une proposition de loi portée par Fabrice Barusseau rapproche ces enjeux de ceux de l’assurance. Pour la Martinique, son intérêt se mesure autant à la prévention des dégâts qu’aux moyens de vivre et d’investir dans un climat qui évolue.

Une réparation peut rendre une maison habitable sans la rendre moins vulnérable. Après une inondation, remplacer les mêmes équipements au même endroit risque de préparer les mêmes dégâts. Cette contradiction est au cœur de la proposition de loi visant à reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance. Son ambition : rapprocher ce que l’on construit, ce que l’on protège et ce que l’on indemnise.

Porté par le député Fabrice Barusseau, le texte a été adopté par l’Assemblée nationale le 8 avril 2026, puis transmis au Sénat. Le dossier parlementaire consulté annonce un examen en séance publique le 19 octobre. Les dispositions décrites ici sont celles de la version transmise par les députés : elles ne doivent pas être confondues avec des règles déjà en vigueur ni avec une rédaction sénatoriale définitivement adoptée.

L’adaptation se joue aussi dans une maison, une école ou un réseau d’eau.

Décider avec le climat de demain

La démarche ne part pas de zéro. Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique, publié en mars 2025, organise déjà des actions pour les populations, les infrastructures et les activités économiques. La proposition de loi veut donner une assise législative au plan et à la trajectoire de réchauffement qui lui sert de référence. Dans la version de l’Assemblée, le plan serait révisé tous les cinq ans et la trajectoire réexaminée à cette occasion.

L’intérêt est pratique : une collectivité qui engage un équipement pour plusieurs décennies doit pouvoir apprécier les conditions dans lesquelles il sera utilisé. La chaleur, les besoins en eau ou l’exposition aux aléas ne peuvent pas rester de simples observations ajoutées à la fin d’un projet. Ils doivent pouvoir peser sur son implantation, sa conception et son coût dans la durée. C’est le changement de méthode que propose cette démarche d’anticipation.

Le texte adopté par les députés prévoit ainsi d’intégrer des projections climatiques au rapport de présentation des plans locaux d’urbanisme, selon un calendrier lié à leur élaboration ou à leur prochaine révision. Ce choix de traduction juridique reste un point à suivre au cours du débat sénatorial : une trajectoire nationale n’est pas, à elle seule, une règle de construction directement applicable à chaque parcelle.

Une référence propre à la Martinique

Le chiffre de +4 °C à l’horizon 2100, souvent associé à la stratégie française, concerne l’Hexagone. Pour la Martinique, les niveaux territoriaux de référence présentés par Météo-France sont de +1,9 °C en 2050 et de +2,7 °C en 2100 par rapport à l’ère préindustrielle. Ce sont des repères pour préparer l’adaptation, pas des hausses supplémentaires à ajouter aux températures d’aujourd’hui.

Les données DRIAS décrivent notamment davantage de fortes chaleurs et de nuits chaudes, ainsi qu’une diminution des précipitations annuelles, avec des incertitudes sur l’ampleur locale des évolutions. Ces perspectives invitent à rapprocher des sujets souvent traités séparément : le confort des logements, les conditions de travail, la disponibilité de l’eau et les choix agricoles.

Pour une famille, le sujet peut être une chambre qui reste trop chaude la nuit. Pour une commune, une école ou un équipement public dont l’usage devient difficile. Pour une entreprise, la continuité de son activité. Ces situations illustrent l’enjeu de l’adaptation, sans signifier que cette proposition de loi finance automatiquement une solution pour chacune d’elles.

Une indemnité ne suffit pas si la réparation laisse intacte la vulnérabilité.

Après le sinistre, protéger davantage

Le volet assurance est le plus directement perceptible pour les propriétaires. Dans la version transmise au Sénat, l’indemnité pourrait dépasser la valeur du bien ou le coût d’une réparation à l’identique afin de financer des travaux réduisant sa vulnérabilité après reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Cette possibilité n’équivaut pas à un droit automatique à une indemnité majorée. La part supplémentaire serait réservée aux travaux concernés.

Le texte ferait également de la réparation ou de la reconstruction résiliente un principe, dans la limite de l’indemnité consacrée à ces travaux. L’expertise servirait à déterminer les interventions nécessaires. Les critères précis et les modalités d’application seraient fixés par voie réglementaire. Le dispositif vise la garantie catastrophes naturelles, et non tous les dommages susceptibles de relever d’un contrat d’assurance.

Un exemple permet d’en comprendre la logique : lorsqu’un équipement électrique a été atteint par l’eau, sa remise en service peut s’accompagner d’une réflexion sur son emplacement. Encore faut-il que la solution soit adaptée au bâtiment, validée techniquement et financée. Le rapport parlementaire met justement en cause les réparations qui réinstallent les mêmes fragilités après un sinistre.

Qui pourra payer la prévention ?

L’orientation appelle une question sociale : comment un ménage ou une petite entreprise pourra-t-il réaliser les travaux préconisés lorsque ses ressources sont limitées ? Le texte de l’Assemblée envisage une augmentation de franchise en cas de refus des travaux de réduction de la vulnérabilité. Cela rend d’autant plus importante la distinction, dans la mise en œuvre, entre le refus d’une solution accessible et l’impossibilité financière de la réaliser.

Le financement de l’assurance fait aussi partie du débat. La version des députés prévoit un réexamen quinquennal du taux de la prime additionnelle catastrophes naturelles et permettrait une majoration encadrée pour certaines catégories de biens situés en zone exposée. Il ne s’agit donc pas d’une annonce de hausse uniforme pour tous les assurés martiniquais. Ces choix restent soumis à la discussion parlementaire.

L’enjeu n’est pas seulement de financer les travaux, mais de les rendre accessibles.

Passer des principes aux opérations

Pour la Martinique, la portée d’une telle réforme dépendra de sa traduction sur le terrain : disposer de données utilisables, identifier les bâtiments prioritaires, construire des solutions techniques et préciser leur financement. Le rapport de Fabrice Barusseau souligne notamment le manque d’ingénierie territoriale, qui peut freiner l’adaptation. Une obligation nouvelle ne remplace ni une étude, ni un accompagnement des propriétaires.

Le débat mérite ainsi d’être suivi au-delà des seuls contrats d’assurance. Il touche à la manière de choisir les investissements publics, de rénover les logements et de protéger les activités. Son intérêt sera moins de multiplier les documents que de permettre des décisions mieux informées, afin que les dépenses engagées aujourd’hui réduisent réellement les difficultés de demain.

Philippe Pied