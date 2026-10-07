GRENADE -LE JOUR DES ÉLECTIONS EST LE 5 NOVEMBRE !!!

par The New TodayOctober 4, 2026

Premier ministre Dickon Mitchell – lorsqu’il a atterri à Fond Playing Field à St Patrick après une visite sur l’île sœur de Carriacou

Le Premier ministre Dickon Mitchel a confirmé que les Grenadiens se rendront aux urnes le 5 novembre.

Il a fait la déclaration aujourd’hui à THE NEW TODAY en réponse à une question concernant la diffusion d’un journal gouvernemental divulgué donnant les dates pour la nomination des candidats ainsi que pour l’élection elle-même.

Selon le dirigeant grenadien, la fuite fait maintenant l’objet d’une enquête. Il y a des rapports selon lesquels la fuite provenait soit du bureau de la gouverneure générale Dame Cecile La Grenade, soit de la police gouvernementale, qui est responsable de la publication de la Gazette.

Le Premier ministre a abordé la question après être descendu d’un hélicoptère sur le terrain de jeu de Fond à St Patrick, de l’île sœur de Carriacou où il a participé à une cérémonie plus tôt dans la journée pour lancer officiellement Tevin Andrew en tant que candidat au Congrès pour contester le siège sur l’île sœur.

Interrogé sur l’origine de la fuite, il a déclaré : « Je dois découvrir ce qui s’est passé. L’ordre de dissolution (du Parlement) a été émis.