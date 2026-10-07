Un fort phénomène El Niño pourrait apporter sécheresse et chaleur humide dans les Caraïbes au cours des trois prochains mois

JAMAICA OBSERVER

BRIDGETOWN, Barbade (CMC) — Le Forum sur les perspectives climatiques des Caraïbes (CariCOF) indique qu’un très fort phénomène El Niño pourrait aggraver la sécheresse et apporter une chaleur humide prolongée dans certaines parties des Caraïbes au cours des trois prochains mois, avec des vagues de chaleur probables dans certaines régions.

Dans son dernier bulletin d’information sur les perspectives climatiques des Caraïbes pour la période d’octobre à décembre, le Forum sur les perspectives climatiques des Caraïbes a déclaré que le fort phénomène El Niño, au cours de la deuxième moitié de la saison des ouragans dans l’Atlantique et la transition hors des saisons humides et chaudes de la région, pourrait entraîner une expansion de la sécheresse dévastatrice.

CariCOF a déclaré que la chaleur humide devrait culminer en octobre dans les Guyanes et pourrait persister dans les Petites Antilles, ce qui pourrait entraîner des vagues de chaleur.

Le phénomène climatique est également associé à une activité cyclonique tropicale inhabituellement irrégulière et peu fréquente, ainsi qu’à moins d’averses, de périodes humides et d’événements pluvieux excessifs.

El Niño se produit lorsque les alizés à travers le Pacifique tropical s’affaiblissent ou s’inversent,