Le FMI et Haïti concluent une mission virtuelle sur la quatrième revue du programme suivi par les services du FMI

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

COMMUNIQUÉ DE PRESSE N° 26/306

28 septembre 2026

Un programme suivi par les services du FMI (Staff-Monitored Program, SMP) est un accord informel entre un pays membre du FMI et les services du Fonds, destiné à suivre le programme économique de ce pays. À ce titre, il n’implique aucune approbation de la part du Conseil d’administration du FMI. Les rapports des services sur les SMP sont transmis au Conseil pour information.

Les services du Fonds monétaire international (FMI) et les autorités haïtiennes sont parvenus à un accord au niveau des services sur la quatrième revue du programme suivi par les services du FMI, sous réserve de l’approbation de la direction du FMI.

La mise en œuvre du programme s’est poursuivie dans des conditions exceptionnellement difficiles. À fin juin 2026, tous les objectifs quantitatifs et indicatifs ont été atteints, à l’exception de l’objectif continu relatif aux arriérés extérieurs. Des arriérés extérieurs temporaires sont apparus en raison de contraintes administratives et de capacités, mais ils ont été rapidement apurés. Le programme de réformes structurelles progresse, malgré certains retards.

L’insécurité continue de peser sur l’activité économique et sur la fourniture des services de base, aggravant des conditions humanitaires déjà dramatiques. La transition politique reste fragile, et la réussite du processus électoral dépend d’une amélioration des conditions de sécurité, d’un financement adéquat et d’un soutien international continu.

L’économie demeure fragile, le PIB réel reculant pour la huitième année consécutive, même si l’inflation a nettement ralenti et que les réserves internationales demeurent adéquates. Le déploiement de la Force de répression des gangs a renforcé les perspectives d’une amélioration progressive de la sécurité. Dans ce contexte, les autorités restent déterminées à mettre en œuvre leurs politiques et à faire avancer le programme de réformes.

Washington (DC) – Une équipe des services du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Camilo E. Tovar, a mené une mission virtuelle du 14 au 25 septembre 2026 afin d’évaluer les progrès accomplis dans le cadre du programme suivi par les services du FMI en Haïti. Les SMP sont des accords informels entre les autorités d’un pays et le FMI visant à suivre la mise en œuvre du programme économique des autorités et à constituer un historique de résultats susceptible d’ouvrir la voie à une assistance financière dans le cadre d’un programme appuyé par le FMI, avec accès aux ressources des tranches supérieures de crédit (UCT). Le SMP est adapté au contexte haïtien, marqué par de graves défis sécuritaires, une fragilité institutionnelle et des contraintes de capacités. Il soutient les priorités de politique économique des autorités, notamment la stabilisation de l’économie, le renforcement de la gouvernance et le renforcement du filet de protection sociale.

À l’issue de la mission, M. Tovar a fait la déclaration suivante :

« Haïti fait face à un environnement macroéconomique exceptionnellement difficile, façonné par une insécurité persistante, des conditions humanitaires et sociales dramatiques et de multiples chocs défavorables. La hausse des prix du pétrole pèse sur les positions budgétaire et extérieure et a contribué au renchérissement du coût de la vie, tandis que la fin du Statut de protection temporaire (TPS) pour les Haïtiens aux États-Unis pourrait réduire les transferts de fonds et aggraver les vulnérabilités économiques et humanitaires. Ces défis surviennent dans un contexte de transition politique fragile et de préparation des élections. Malgré ces vents contraires et ces conditions difficiles, les autorités ont continué à mettre en œuvre leur programme économique et à préserver la stabilité macroéconomique.

« L’activité économique devrait se contracter pour la huitième année consécutive au cours de l’exercice 2026. L’insécurité persistante, la hausse des prix du pétrole et les faibles perspectives des exportations de textile et d’habillement ont continué de peser sur l’activité. L’inflation devrait s’établir à environ 16 % en glissement annuel pour l’exercice 2026, soit nettement en deçà de son pic de plus de 32 % en octobre 2025, grâce à la stabilité du taux de change. L’intermédiation financière reste atone dans un contexte d’activité faible et d’incertitude accrue.

« La position extérieure continue d’être soutenue par de fortes entrées de transferts de fonds et des réserves adéquates. Le compte courant devrait rester excédentaire malgré une balance commerciale faible, tandis que les réserves internationales brutes demeurent adéquates, à environ sept mois d’importations prospectives. Toutefois, la hausse soutenue des coûts d’importation de carburant reste une source de vulnérabilité pour le secteur extérieur.

« La politique budgétaire est confrontée à une pression croissante liée à des recettes exceptionnellement faibles, à la hausse des cours internationaux du pétrole et aux besoins pressants du pays en matière de sécurité, d’aide humanitaire et de développement. Dégager une marge de manœuvre pour ces priorités, tout en protégeant les plus vulnérables et en préservant la stabilité macroéconomique, exigera une meilleure mobilisation des recettes, la poursuite du renforcement des administrations fiscale et douanière, une planification et une hiérarchisation réalistes des dépenses, ainsi qu’un financement prudent excluant le recours à des prêts non concessionnels. Un renforcement de l’exécution budgétaire, de la gestion de trésorerie et de l’intégrité de la paie améliorerait la qualité de la dépense et le contrôle de la masse salariale, contribuant ainsi à créer de l’espace pour les dépenses prioritaires.

« Les risques pesant sur les perspectives sont orientés à la baisse. De nouveaux revers sécuritaires, la hausse des prix du pétrole et le retard dans la répercussion des augmentations des prix des carburants et du salaire minimum pourraient peser sur la croissance et maintenir l’inflation à un niveau élevé. La diminution des transferts de fonds consécutive à la fin du TPS et une éventuelle sécheresse liée à El Niño constituent des risques supplémentaires. À l’inverse, une baisse des prix du pétrole, de meilleurs résultats en matière de sécurité et un processus électoral fluide, réduisant l’incertitude et renforçant la confiance, pourraient favoriser une reprise plus vigoureuse.

« La mise en œuvre du programme s’est poursuivie dans des conditions exceptionnellement difficiles. À fin juin, tous les objectifs quantitatifs et indicatifs ont été atteints, à l’exception de l’objectif continu de non-accumulation d’arriérés extérieurs. Des arriérés extérieurs se sont accumulés temporairement en raison de contraintes administratives et de capacités, et ont été rapidement apurés. Les réserves internationales nettes ont augmenté pour atteindre environ 1,9 milliard de dollars à fin juin 2026, bien au-dessus du plancher du programme. Le plafond relatif au financement du secteur public non financier par la banque centrale a été respecté à fin juin 2026. La mise en œuvre du programme de réformes avance, malgré certains retards dus aux contraintes de capacités et à un environnement opérationnel très difficile. Les autorités ont également fait état de progrès dans les domaines couverts par les prochains repères structurels et restent déterminées à poursuivre la mise en œuvre du programme de réformes.

Le SMP continuera de mettre l’accent sur les priorités suivantes :

« Renforcer la gouvernance et l’intégrité financière afin de consolider la confiance dans les institutions publiques et l’État de droit. L’opérationnalisation des chambres judiciaires spécialisées récemment créées pour les crimes financiers complexes et les crimes de masse sera déterminante pour renforcer la répression de la corruption, du blanchiment d’argent et du crime organisé. La mise en œuvre du plan d’action issu de l’évaluation nationale des risques et la poursuite des réformes liées au Groupe d’action financière (GAFI) doivent rester des priorités, notamment grâce à une Unité centrale de renseignements financiers (UCREF) dotée de ressources suffisantes, à une plus grande transparence sur les bénéficiaires effectifs, à une meilleure coordination interinstitutionnelle et à un traçage et un recouvrement des avoirs plus efficaces.

« Renforcer la mobilisation des recettes pour répondre aux besoins de dépenses prioritaires. L’entrée en vigueur du nouveau code des impôts le 1er octobre marquera une étape importante de la réforme fiscale haïtienne, en consolidant et en modernisant le cadre fiscal. La mise en œuvre effective de ce code, la poursuite de la modernisation des administrations fiscale et douanière, une meilleure interopérabilité entre impôts et douanes, ainsi que le maintien d’un cadre de tarification des carburants transparent et fondé sur des règles seront essentiels pour améliorer le respect des obligations fiscales, réduire les fuites et soutenir la mobilisation des recettes intérieures.

« Utiliser plus efficacement les ressources publiques. Le renforcement de la gestion de trésorerie, de la gestion des investissements publics et des contrôles d’engagement, ainsi que la consolidation du compte unique du Trésor, restent déterminants pour améliorer l’exécution budgétaire et réduire les risques budgétaires. La poursuite des efforts pour renforcer l’intégrité de la paie et la gestion de la masse salariale pourrait dégager des marges pour les dépenses prioritaires. Une meilleure traçabilité des dépenses, une meilleure identification des bénéficiaires et un meilleur ciblage permettraient de garantir que l’assistance sociale parvienne aux bénéficiaires visés. Il sera important d’utiliser efficacement les ressources restantes du guichet du FMI pour les chocs alimentaires de 2023, tout en donnant suite aux conclusions des rapports de contrôle et d’audit en cours, afin de soutenir les ménages vulnérables, de renforcer la prestation de l’assistance sociale et d’améliorer la redevabilité et la transparence. Le maintien de pratiques prudentes de gestion de la dette et la mobilisation de ressources suffisantes pour honorer le service de la dette dans les délais restent essentiels pour préserver la soutenabilité budgétaire et réduire les risques de financement.

« Préserver la confiance dans le cadre monétaire et de change. La Banque de la République d’Haïti (BRH) demeure déterminée à préserver la stabilité des prix et du taux de change, qui sous-tend la crédibilité des politiques menées dans le cadre du SMP. Le maintien d’un niveau adéquat de réserves est essentiel pour soutenir la confiance et renforcer la résilience face aux chocs extérieurs. Parallèlement, la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de gestion des réserves, notamment par des contrôles internes renforcés, des pratiques de gestion des risques plus claires, une meilleure gouvernance des décisions d’investissement et des progrès continus en matière de sécurité informatique et de continuité des activités, renforcera la gouvernance, la gestion des risques et la résilience opérationnelle de la BRH.

« Renforcer la surveillance du secteur financier pour préserver la stabilité financière. La supervision fondée sur les risques progresse, notamment grâce aux tests des grilles d’évaluation des risques et des matrices de notation, ainsi qu’aux travaux de finalisation d’un nouveau plan comptable pour les institutions financières. Ces réformes renforceront l’efficacité de la supervision, amélioreront l’information financière et soutiendront une gestion prudente des risques.

« Améliorer la qualité et la ponctualité des données. La BRH a achevé la publication de l’audit et des états financiers de l’exercice 2024, et des travaux sont en cours pour donner suite aux réserves et recommandations de l’audit de l’exercice 2023. La publication dans les délais des états financiers et des rapports d’audit des exercices 2025 et 2026 contribuera à maintenir un cycle d’audit régulier et à renforcer la transparence, la redevabilité et la crédibilité des politiques. La poursuite du renforcement des statistiques économiques et financières, notamment les statistiques du secteur extérieur – par la transition vers le MBP6 et l’amélioration de la déclaration des réserves – ainsi que du suivi budgétaire, soutiendra la transparence et la formulation des politiques. L’assistance technique du FMI, notamment par l’intermédiaire du Centre régional d’assistance technique des Caraïbes (CARTAC), continuera d’appuyer les efforts dans ces domaines et dans d’autres.

« Mobiliser le soutien des partenaires au développement pour faire avancer les réformes et gérer les risques budgétaires. Un soutien extérieur opportun et prévisible – sous forme de dons et de dette concessionnelle afin d’assurer la soutenabilité de la dette – associé à un renforcement continu des capacités, aidera à répondre aux besoins humanitaires, sécuritaires et de développement urgents, à renforcer la mise en œuvre des politiques et à soutenir les réformes institutionnelles. Combiné à une évaluation rigoureuse, à des exigences de transparence et à un suivi efficace des opérations financées par les bailleurs, ce soutien peut contribuer à protéger le bilan du secteur public, à consolider les progrès réalisés dans le cadre du programme et à soutenir une reprise durable qui améliore les conditions de vie de la population haïtienne. Conformément à la Stratégie du Fonds pour les États fragiles et touchés par un conflit, les services du FMI continueront de collaborer étroitement avec les principaux partenaires au développement d’Haïti sur la gouvernance et le renforcement des capacités, notamment par le biais du « Pacte pour le relèvement et la prévention » récemment lancé, élaboré par le gouvernement haïtien en collaboration avec la Banque mondiale et d’autres partenaires internationaux.

L’équipe des services du FMI a rencontré le ministre de l’Économie et des Finances, M. Serge Gabriel Collin, le gouverneur de la Banque de la République d’Haïti, M. Ronald Gabriel, ainsi que d’autres hauts responsables. La mission remercie les autorités haïtiennes pour leur coopération active et pour la qualité et le caractère constructif des échanges tout au long de la mission.