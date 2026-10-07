Perspectives économiques Amérique latine et Caraïbes – octobre 2026

Perspectives économiques de l’Amérique latine et de la Caraïbe

Octobre 2026

L’Amérique latine et la Caraïbe évoluent dans un environnement mondial plus difficile, mais le renforcement des institutions, la dynamique des réformes et la résilience économique aident la région à faire face à des pressions croissantes.

Greetje Frankena, directrice adjointe du département de recherche économique, et Dana Bodnar, économiste principale.

Atradius, 6 octobre 2026.

La résilience mise à l’épreuve par les pressions extérieures et intérieures

L’Amérique latine et la Caraïbe font une nouvelle fois preuve d’une résilience considérable dans un environnement mondial difficile. La croissance économique reste modeste au regard de celle des économies émergentes (figure 1), mais les grands chocs extérieurs n’ont pas provoqué l’instabilité généralisée observée lors de précédentes périodes de tensions mondiales. Des cadres de politique monétaire plus solides, des taux de change flexibles et une meilleure capacité à faire face aux chocs extérieurs ont permis à une grande partie de la région de mieux les absorber.

L’environnement extérieur devient moins favorable. L’économie mondiale traverse une période de croissance plus lente, de plus en plus inégale, mais toujours soutenue. La croissance du PIB mondial devrait passer de 3,0 % en 2025 à 2,5 % en 2026, avant de remonter légèrement à 2,8 % en 2027. Les États-Unis continuent de faire mieux que la plupart des économies avancées : les investissements liés à l’intelligence artificielle atténuent le ralentissement d’autres secteurs, tandis que l’expansion budgétaire devrait stimuler davantage la croissance l’année prochaine.

L’Asie émergente reste le principal moteur de la croissance mondiale, même si son dynamisme s’affaiblit. Cependant, les perturbations des marchés de l’énergie et la hausse des coûts du fret provoquées par la guerre en Iran maintiennent les pressions inflationnistes mondiales à un niveau supérieur aux attentes. Cette situation ralentit la désinflation, limite les possibilités d’assouplissement monétaire (figure 2) et prolonge le durcissement des conditions de financement à l’échelle mondiale.

Le commerce mondial perd également de son dynamisme, tandis que les rivalités géopolitiques, la diversification des chaînes d’approvisionnement et les mesures de politique industrielle redessinent les échanges. Pour l’Amérique latine et la Caraïbe, ces évolutions se répercutent principalement sur les prix des matières premières, la demande à l’exportation, les flux d’investissement et les conditions de financement.

Les perspectives de croissance varient considérablement au sein de la région (figure 3). L’Amérique du Sud demeure la sous-région la moins dynamique : sa croissance devrait ralentir de 2,9 % en 2025 à 2,0 % en 2026, puis atteindre 2,2 % en 2027, freinée par une inflation persistante et des conditions de financement plus restrictives.

Le Mexique connaît lui aussi une croissance inférieure à son potentiel. Les inquiétudes concernant l’affaiblissement de l’État de droit, l’assainissement budgétaire et les incertitudes entourant les échanges avec les États-Unis maintiennent la croissance autour de seulement 1 %.

Les perspectives sont plus favorables en Amérique centrale, où d’importants transferts d’argent provenant de l’étranger soutiennent la demande intérieure. La croissance de la Caraïbe devrait dépasser celle des autres sous-régions, portée par le tourisme, les investissements et les efforts de reconstruction, ainsi que par l’augmentation de la production pétrolière du Guyana. Toutefois, un endettement élevé et l’exposition aux catastrophes naturelles restent des contraintes importantes.

L’année écoulée a été marquée par de nombreuses élections nationales, qui ont entraîné des changements importants de politique économique susceptibles de renforcer la résilience de la région. Les nouveaux gouvernements de Bolivie, du Chili, de Colombie, du Costa Rica et du Pérou accordent davantage d’importance à la discipline budgétaire, à l’investissement et aux réformes structurelles. Cependant, leurs capacités de mise en œuvre et le soutien politique dont ils disposent varient fortement.

L’Argentine continue de progresser dans la correction de ses déséquilibres macroéconomiques antérieurs. Parallèlement, les réformes engagées notamment au Paraguay et en République dominicaine renforcent les cadres institutionnels et les perspectives d’investissement. Ces évolutions pourraient améliorer la résilience à terme. À court terme, toutefois, l’assainissement budgétaire risque de peser sur la croissance et d’accentuer les tensions sociales, particulièrement lorsque l’ajustement intervient après une longue période de mauvaise gestion des politiques publiques, comme en Argentine et en Bolivie.

Les risques géopolitiques s’intensifient

L’environnement géopolitique est devenu plus difficile avec la guerre en Iran et les incertitudes entourant la politique américaine. Celles-ci se traduisent à la fois par une posture plus interventionniste dans la région et par la persistance de risques liés à la politique commerciale.

Le conflit au Moyen-Orient, notamment les perturbations de la navigation dans le détroit d’Ormuz, a fait augmenter les prix mondiaux du pétrole, du gaz, des engrais et des produits alimentaires depuis mars. Si les négociations ultérieures entre les États-Unis et l’Iran ont atténué certaines pressions, les récentes reprises des tensions ont de nouveau poussé les prix à la hausse, et la situation reste incertaine. En tant qu’importatrice nette de pétrole, de gaz et d’engrais, la région doit faire face à des coûts d’importation plus élevés, à de nouvelles pressions inflationnistes et à une marge de manœuvre réduite pour assouplir sa politique monétaire.

Les effets du conflit au Moyen-Orient varient également au sein de l’Amérique latine et de la Caraïbe. Les économies importatrices d’énergie, particulièrement dans la Caraïbe et en Amérique centrale, ainsi que le Chili, sont relativement vulnérables. Les exportateurs d’énergie, comme l’Argentine, le Brésil, la Colombie et le Guyana, bénéficient de prix à l’exportation plus élevés et d’une production accrue.

Cependant, même les économies productrices de pétrole subissent une hausse de leurs coûts intérieurs, car elles importent souvent des carburants raffinés ou des engrais. L’exposition commerciale directe aux économies du Golfe reste limitée, ce qui réduit la vulnérabilité de la région par rapport à l’Asie et à l’Afrique.

Dans le même temps, l’influence américaine en Amérique latine et dans la Caraïbe augmente, alors que la sécurité du continent américain et les intérêts économiques occupent une place centrale dans les priorités de politique étrangère de Washington. Les États-Unis ont adopté une posture plus interventionniste, associant interventions militaires, coercition économique, sanctions et coopération sécuritaire pour atteindre leurs objectifs.

Cela comprend la capture, en janvier, du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines, ainsi que des pressions croissantes sur Cuba, que Washington présente comme un enjeu de sécurité nationale. Bien que ces pressions se soient jusqu’ici concentrées sur des mesures économiques – élargissement des sanctions et blocus pétrolier –, le risque d’une action militaire ciblée demeure élevé.

Les menaces initiales d’actions militaires unilatérales contre des cibles liées au trafic de drogue au Mexique et en Colombie ont progressivement cédé la place à une approche plus collaborative, fondée sur des partenariats avec les autorités nationales et sur la coopération multilatérale. Le lancement, en mars, de l’initiative « Bouclier des Amériques », destinée à créer une coalition américaine de lutte contre les cartels, traduit cette évolution.

Parallèlement, les États-Unis interviennent davantage dans la vie politique intérieure des pays de la région, soutenant ouvertement des candidats de droite au Honduras, en Colombie et au Brésil, tout en faisant pression sur les gouvernements pour qu’ils réduisent leur dépendance aux investissements chinois, notamment dans les projets d’infrastructures stratégiques.

Un épisode El Niño potentiellement historique accroît les risques climatiques

Les risques climatiques viennent s’ajouter à ces risques économiques et géopolitiques. Selon le Centre de prévision climatique de la NOAA, El Niño se renforce, avec une probabilité supérieure à 90 % d’un épisode très intense durant l’automne et l’hiver 2026-2027 dans l’hémisphère Nord.

Pour la période d’octobre à décembre 2026, le centre estime à 75 % la probabilité d’un épisode dépassant en intensité les précédents épisodes El Niño enregistrés depuis 1950. Il souligne toutefois que des conditions El Niño plus fortes augmentent la probabilité des effets habituellement associés à ce phénomène, sans pour autant les garantir.

Les conséquences économiques d’un tel « super El Niño » varieront selon les territoires d’Amérique latine et de la Caraïbe. La sécheresse pourrait affaiblir la production agricole et la production hydroélectrique dans certaines parties du nord de l’Amérique du Sud, de l’Amérique centrale et de la Caraïbe. Ailleurs, des précipitations excessives pourraient endommager les cultures, les infrastructures et les chaînes d’approvisionnement.

Les pays fortement dépendants de l’hydroélectricité, comme le Paraguay, le Venezuela et l’Équateur, sont confrontés à un risque supplémentaire pour leur sécurité énergétique (figure 4). Par ailleurs, les perturbations de l’approvisionnement alimentaire pourraient entretenir l’inflation et retarder l’assouplissement monétaire.

L’intensité potentielle de cet épisode rend la préparation particulièrement importante. Des finances publiques solides, des mécanismes de financement des risques de catastrophe et des infrastructures résilientes peuvent contribuer à limiter les dommages économiques.

Les réformes en cours – du programme de stabilisation de l’Argentine aux réformes de gouvernance au Paraguay, en passant par celles visant à renforcer la compétitivité en République dominicaine – placent une grande partie de l’Amérique latine et de la Caraïbe dans une meilleure position pour faire face aux chocs que lors des précédentes périodes de tensions mondiales.

Source : Atradius — Economic Outlook Latin America & Caribbean — 6 octobre 2026.