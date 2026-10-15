Le Guyana et la Jamaïque ont signé un accord de coopération touristique lors de la conférence régionale SOTIC.

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Il prévoit des échanges de compétences, des formations, des investissements et un travail sur les liaisons aériennes, le tourisme durable et la résistance aux crises.

La Jamaïque apporte l’expérience d’une destination touristique établie ; le Guyana met en avant ses forêts et son patrimoine naturel. Leur rapprochement peut favoriser des séjours combinant plusieurs destinations caribéennes.

Le ministre jamaïcain Edmund Bartlett insiste sur un changement de perspective : la réussite touristique doit se mesurer aussi à la richesse conservée localement. L’accord vise ainsi des retombées pour les entreprises, les travailleurs et les communautés, au-delà de la seule augmentation du nombre de visiteurs.