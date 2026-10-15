Trinidad and Tobago : ExxonMobil mise sur une nouvelle expansion pétrolière

Financial Times –

ExxonMobil veut prolonger vers Trinité-et-Tobago son expérience des gisements offshore du Guyana. L’entreprise souligne la rapidité des accords et des travaux préparatoires, et prévoit de choisir son premier site de forage d’ici à la mi-2027. Pour le pays, confronté au recul de sa production et aux difficultés d’approvisionnement de son industrie gazière, cette exploration représente une perspective de relance. Mais le projet demeure au stade de la recherche : la découverte de ressources commercialement exploitables reste à confirmer.