Économie caribéenne : une croissance soutenue, des fragilités persistantes

Atradius – octobre 2026

L’analyse d’Atradius présente une région latino-américaine et caribéenne mieux armée qu’autrefois pour absorber les chocs économiques, grâce notamment à des cadres monétaires et à des réserves extérieures plus solides. Cette résistance ne supprime cependant pas les difficultés.

La Caraïbe devrait bénéficier du tourisme, des investissements, de la reconstruction et de l’augmentation de la production pétrolière du Guyana. Mais les moyennes régionales recouvrent de fortes disparités : les pays exportateurs d’énergie peuvent profiter de prix élevés, tandis que les îles importatrices supportent une facture accrue.

Le coût du transport, des carburants, des engrais et de l’alimentation entretient les pressions inflationnistes. L’endettement limite parallèlement les moyens d’action des gouvernements. Les risques climatiques ajoutent une menace pour l’agriculture, les infrastructures et l’approvisionnement énergétique. Le rapport souligne donc l’importance de la préparation aux catastrophes et d’infrastructures résistantes.