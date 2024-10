Caricom et secteur agricole.

Dominica News Online –

Carla Barnett, secrétaire générale de la CARICOM, a souligné mardi les investissements financiers croissants que les gouvernements consacrent au secteur agricole. Cette initiative vise à renforcer la production alimentaire dans la région et à réduire la dépendance à l’égard des importations de denrées alimentaires. M. Barnett a fait ces remarques lors d’une séance d’engagement avec de jeunes acteurs du secteur agricole à l’occasion de la 18e Semaine de l’agriculture des Caraïbes (CWA), qui se déroule actuellement sur le campus ouvert de l’Université des Indes occidentales à Kingstown, Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Depuis que la région s’est concentrée sur l’initiative “25 d’ici 2025″, nous constatons que les gouvernements allouent des montants plus importants dans leurs budgets pour soutenir l’agriculture. Les ministères de l’agriculture ont reçu des fonds supplémentaires, que ce soit pour les services de vulgarisation ou pour la formation. Cela signifie que nos gouvernements conviennent que nous devons faire plus pour produire de la nourriture, car en cas d’urgence, nous devons au moins être en mesure de nous nourrir”, a-t-elle déclaré.

La session, intitulée “De la parole à l’action : Les jeunes se font les champions des systèmes alimentaires régionaux”, a également bénéficié des contributions de l’ambassadeur David Prendergast, directeur des programmes sectoriels, et de Mme Milagro Matus, directrice adjointe du programme pour le développement agricole et agro-industriel au Secrétariat de la CARICOM. La discussion a été menée par des représentants du Conseil consultatif de la jeunesse et s’est concentrée sur la promotion d’un environnement favorable aux jeunes dans l’agriculture, sur l’amélioration de la valeur des produits agricoles des Caraïbes grâce à l’agro-transformation, et sur l’encouragement de la prochaine génération d’agriculteurs.

Mme Matus a fait part de l’engagement du Secrétariat de la CARICOM à encourager la participation des jeunes et des femmes au paysage agricole de la région.

Elle a évoqué la précédente CWA qui s’est tenue aux Bahamas en 2023, au cours de laquelle M. Barnett a exhorté les jeunes à faire entendre leur voix, à assumer des rôles de leadership et à conduire des changements transformateurs au sein du secteur agricole. L’appel à l’action comprenait la nécessité d’un plan stratégique pour faire avancer l’agriculture dans les Caraïbes.

“Notre motivation est simple : vos opinions sont importantes ! Vous représentez l’avenir de notre région. Votre génération assumera des rôles de leadership au sein de la Communauté”, a-t-elle déclaré.

