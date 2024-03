CMA CGM et OCEAN Alliance déploient le plus grand réseau de services maritimes au monde pour la 8e année

Après le renouvellement d’OCEAN Alliance, le « DAY 8 Product » officiellement lancé à partir d’avril 2024 avec 35 services sur les plus grands trades mondiaux.

Une offre qui fait de la ponctualité et de la fiabilité des services délivrés aux clients la priorité de CMA CGM, dans un contexte marqué par la nécessité de router des navires par le cap de Bonne Espérance.

Une capacité totale de 4,5 millions d’EVP déployée sur les principales routes reliant l’Asie à l’Europe du Nord, la Méditerranée, le Moyen-Orient et les côtes Est et Ouest de l’Amérique du Nord.

Le Groupe CMA CGM, COSCO Shipping, Evergreen et OOCL lancent le « DAY 8 Product » d’OCEAN Alliance. Opérationnel à partir d’avril 2024, ce nouveau programme marque, après le renouvellement du partenariat pour cinq années supplémentaires, la concrétisation de l’engagement de CMA CGM pour continuer à offrir à ses clients la meilleure qualité de service.

Dans un contexte de perturbations des chaînes d’approvisionnement, lié à l’instabilité de la situation en mer Rouge et la nécessite de router les navires par le cap de Bonne Espérance, CMA CGM et ses partenaires renforcent leur coordination et adaptent les rotations du DAY 8 Product pour maintenir le même niveau d’exigence qui fait la force d’OCEAN Alliance en termes de visibilité, de fiabilité et de ponctualité.

Une nouvelle offre OCEAN Alliance pensée par CMA CGM pour toujours mieux servir ses clients

Ainsi, pour la 8e année consécutive, les clients du Groupe bénéficieront, grâce à OCEAN Alliance, d’une offre optimisée et compétitive, à travers :

le déploiement de 321 porte-conteneurs, dont 119 navires pour le Groupe CMA CGM, qui continue ainsi de jouer un rôle majeur dans l’alliance.

35 services sur les plus grands trades mondiaux.

une capacité totale d’environ 4,5 millions d’EVP (Equivalent vingt pieds).

Le « DAY 8 Product » d’OCEAN Alliance offrira aux clients de CMA CGM un ensemble de solutions optimisées pour le transport de leurs marchandises, en particulier au départ et à destination de l’Asie, avec :

6 services entre l’Asie et le Nord de l’Europe.

4 services entre l’Asie et la Méditerranée.

20 services transpacifiques : 8 entre l’Asie et la côte Est des Etats-Unis. 12 services entre l’Asie et la côte Ouest des Etats-Unis et du Canada.

2 services transatlantiques reliant le Nord de l’Europe aux ports du Nord de l’Amérique.

3 services entre l’Asie et les ports du Golfe persique.

Les 2 services reliant l’Asie à la mer Rouge sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

OCEAN Alliance, un partenariat stable, fiable et reconnu prolongé jusqu’en 2032

Le lancement de ce « DAY 8 Product » intervient quelques jours après que les dirigeants du Groupe CMA CGM, COSCO SHIPPING, Evergreen et OOCL ont annoncé la prolongation d’OCEAN Alliance pour cinq années supplémentaires jusqu’en 2032.

CMA CGM, avec les partenaires réunis de longue date et pour les années à venir au sein d’OCEAN Alliance, continue de soutenir les chaînes d’approvisionnement et les activités de ses clients en offrant des solutions de transport maritime de premier ordre à travers un large réseau de ports desservis, avec des escales directes et des temps de transit optimisés.

Lancée au printemps 2017, OCEAN Alliance est le plus grand réseau opérationnel de transport maritime au monde. Il offre aux clients des solutions agiles et innovantes grâce au réseau le plus solide du secteur couvrant les principales routes Est/Ouest et reliant principalement l’Asie à l’Europe du Nord, la Méditerranée, le Moyen-Orient et les côtes Est et Ouest de l’Amérique du Nord.

Engagé à atteindre le Net Zero Carbone d’ici 2050, le Groupe CMA CGM met en œuvre les meilleures solutions disponibles pour réduire l’impact environnemental du transport maritime et de la logistique, et s’apprête à exploiter plus de 120 porte-conteneurs qui pourront être propulsés avec des énergies bas carbone d’ici 2027, dont une partie est déjà déployée sur le réseau OCEAN Alliance.