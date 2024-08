Cœur brisé et frustration à l’approche de la fermeture du Black Pearl Skate Park

Cayman Compass

Par Reshma Ragoonath –

La fermeture prochaine du Black Pearl Skate Park a laissé de nombreux membres de la communauté dévastés, y compris l’agent de police principal Stephen Myers et sa famille, qui ont aidé de nombreux jeunes à risque au fil des ans par le biais de l’installation.

M. Myers, qui qualifie la fermeture du skate park de “honte absolue”, a déclaré que les îles Caïmans avaient perdu un outil important dans la lutte pour changer la vie des jeunes à risque grâce à des activités sportives telles que le skateboard.

“Ce skate park avait la possibilité de faire émerger certains de ces talents et de les faire entrer dans le courant dominant, de les rendre célèbres, d’avoir leur propre marque de chaussures, leur propre ligne de vêtements… les possibilités étaient infinies”, a-t-il déclaré lors d’une récente interview avec le Cayman Compass.

M. Myers, qui est basé au poste de police de West Bay, a raconté qu’il avait lancé le programme extrascolaire à l’école primaire John A Cumber de West Bay pour aider les enfants à apprendre à patiner et à se maintenir en forme.

“C’est très triste que ce parc disparaisse. J’aimerais que les gens voient ce qu’est ce parc. C’est un outil fantastique sur lequel les enfants peuvent travailler. Ils peuvent perdre du poids, ce qui est l’un des problèmes ici à Cayman en ce moment parce que les enfants ne sortent pas”, a déclaré M. Myers.



L’agent de police principal Stephen Myers et ses enfants Sean et Juliana Myers. – La photo est disponible sur le site de la police : Reshma Ragoonath

Il a déclaré que l’excitation des enfants et leur enthousiasme l’ont aidé à poursuivre son travail au fil des ans dans le cadre du programme d’activités extrascolaires.

De bons souvenirs

Les souvenirs des allers-retours entre le parc et les jeunes skaters dans le bus de la police resteront gravés dans sa mémoire, mais ce sont les changements de vie dont il a été le témoin direct lorsqu’il a travaillé avec les enfants au début des années 2000 qui ont fait que l’effort en valait la peine.

“J’ai vu les avantages pour les enfants. Certains d’entre eux sont aujourd’hui chefs d’entreprise. Certains sont avocats. Certains sont allés en prison, je dois l’admettre. Mais pour la majorité d’entre eux, ils ont tous été influencés par le skateboard. Il leur a apporté quelque chose. Il leur a donné cette camaraderie qui fait qu’ils sont toujours amis”, a-t-il déclaré.



Sean Myers exécute l’une de ses figures au skate park.

Myers, qui pratique lui-même le skateboard, a également enseigné aux enfants dans son jardin en utilisant des rampes improvisées. Ses propres enfants, Brian, Sean et Juliana, ont également grandi avec ce sport, qu’ils ont appris à la maison et au skate park.

“À cette époque, des patineurs de West Bay et des environs de Savannah, de Newlands… de différents endroits venaient chez moi pour faire du skate. J’étais donc dans une situation idéale : je les empêchais de sortir de la rue et ils s’amusaient en même temps. Au parc, nous avions des centaines d’enfants chaque jour”, a-t-il déclaré.

M. Myers précise que les efforts qu’il a déployés dans son jardin pour faire naître l’amour du patinage ont également été évoqués par le patineur professionnel Mike Vallely lors d’une interview pour Fuel TV.

Un outil qui change la vie

Les enfants qui ont suivi le programme après l’école ont aujourd’hui des enfants et leur apprennent à patiner.

“Nous avons une longue histoire et j’ai de bons souvenirs de cet endroit”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était “fantastique” de voir les progrès des enfants pendant qu’ils patinaient et plus tard dans leur vie.

Sa fille Juliana, qui est également la Miss World Imperial Cayman Islands en titre, a déclaré qu’elle essayait encore de digérer la fermeture prochaine du skate park.

“C’est spécial pour moi parce que je me souviens d’avoir été dans ce parc pratiquement tous les jours de mon enfance. S’il y a un souvenir que j’ai, c’est bien celui de ce skate park”, a-t-elle déclaré.



Stephen Myers s’entretient avec le patineur professionnel Mike Vallely pour Fuel TV. – Photo de l’émission : Fourni

Bien que la fermeture du skate park soit difficile, elle a déclaré : “Cela n’a pas été un choc”.

“Malheureusement, la culture du skate s’est éteinte aux îles Caïmans, et je savais que cela finirait par prendre fin d’une manière ou d’une autre”, a-t-elle déclaré.

Stephen Myers estime que les îles Caïmans ont le talent pour le skateboard, mais qu’il n’est pas cultivé.

Il craint que la perte du skate park ne signifie la fin de ce sport ici.

“Si des enfants rentrent chez eux avec des médailles, tout le monde sera fier. C’est quelque chose de bien à faire pour les enfants caïmanais et il y a du talent ici sur cette île, absolument. Mais nous devons simplement creuser profondément et faire émerger ce talent et avec un peu de persévérance, nous y parviendrons”, a-t-il déclaré.



La jeune Juliana Myers patine dans le parc sous le regard attentif de sa mère Maritza Myers. – La photo : Fourni

Sean, le fils de Maritza Myers, a déclaré qu’il souffrait de savoir que le skate park allait disparaître et qu’il souhaitait qu’il y ait un moyen de le sauver.

“Vraiment, c’est ici que j’ai grandi. C’est tout ce que j’ai connu en grandissant”, a-t-il déclaré.

Sean a déclaré qu’il adorait faire du skateboard et qu’il se souvenait très bien d’avoir rencontré de nombreux skateurs professionnels dans le parc.

Sean a déclaré que même s’il aimait être au parc pour suivre sa passion, ce sont les liens qu’il a tissés au sein de la communauté des skateurs qui ont compté le plus pour lui.

“Cela a créé une fraternité. Beaucoup de gens que je croise dans la rue [ou] quand je vais au supermarché ou ailleurs, on se retrouve et on discute. Nous avons tissé beaucoup de liens et d’amitiés”, a-t-il déclaré.



Le jeune Sean Myers exécute des figures au skatepark, qu’il considère comme sa deuxième maison. – Le skatepark, qu’il considère comme sa seconde maison, est un lieu de rencontre pour les jeunes : Fourni

Il espère que ce sport ne disparaîtra pas.

“J’espère que davantage de personnes s’impliqueront dans ce sport et que la communauté des skateurs se réunira pour essayer d’organiser la construction de quelque chose, ou j’espère que le gouvernement nous donnera un terrain sur lequel nous pourrons commencer à construire quelque chose”, a-t-il déclaré.

Son père a déclaré qu’il espérait lui aussi que ce qui remplacerait le skate park inclurait un parc de gymnastique suédoise, afin que les enfants puissent au moins avoir un endroit où rester en bonne santé et s’amuser.

Le skate park fermera ses portes le 30 août.

