Comment une somptueuse séance de shopping de 100 000 USD a conduit un gang d’escrocs américains dans une prison des îles Caïmans

Cayman Compass

Par Andrel Harris –

Une bande de fraudeurs américains à la carte de crédit qui avaient acheté pour près de 100 000 dollars de bijoux de luxe et d’appareils électroniques lors d’une somptueuse séance de shopping aux îles Caïmans a été incarcérée.

Les enquêteurs espèrent que cette affaire – et l’enquête qui l’a précédée – servira d’avertissement à d’autres escrocs de passage qui pourraient se laisser abuser par la douceur de l’île.

L’arrestation très médiatisée d’un trio d’escrocs américains et les poursuites engagées contre eux ne sont qu’un exemple parmi une demi-douzaine d’autres affaires de ce type survenues au cours des derniers mois.

La police affirme que le message est clair : “Les îles Caïmans ne sont pas une cible facile”.

Les récentes poursuites s’inscrivent dans le cadre d’un effort concentré pour contrecarrer une série de fraudes multi-juridictionnelles à la carte de crédit et de débit qui ciblent les entreprises locales en utilisant des cartes achetées sur le dark web.

Dave Obaseki, un influenceur des médias sociaux, a été inculpé de quatre chefs d’accusation d’obtention de biens par tromperie d’une valeur d’environ 50 000 dollars.

“Nous sommes confrontés à un réseau criminel bien organisé, dont les différentes parties se déroulent dans différentes juridictions”, a déclaré Nevron Bradshaw de l’unité d’enquête sur la criminalité financière de la RCIPS.

Selon Bradshaw, les criminels commencent par voler des informations sur les cartes de crédit et de débit à l’aide de dispositifs d’écrémage et fabriquent de fausses cartes à l’aide des informations volées.

Les cartes sont ensuite vendues à des fraudeurs qui cherchent des juridictions comme les îles Caïmans, dans l’espoir d’exploiter ce qu’ils croient être des mesures de sécurité insuffisantes.

“Ils se disent qu’il s’agit d’une toute petite île des Caraïbes et qu’il s’agit donc probablement d’un pays moins développé où les mesures de sécurité sont plus faibles”, explique M. Bradshaw. “Mais ce qu’ils finissent par réaliser lorsqu’ils arrivent ici, après avoir commis leur crime et s’être fait prendre, c’est que ‘Oh non, cet endroit n’était pas une cible facile après tout'”.

C’est le cas de Dave Obaseki, Michael Capers et Sean Luke, qui ont quitté New York en mars de cette année, en direction de Grand Cayman, avec une quarantaine de cartes de crédit et de débit volées.

Sean Luke a été inculpé de quatre chefs d’accusation pour avoir obtenu des biens par tromperie pour une valeur d’environ 60 000 dollars.

Selon la police, dès leur arrivée sur l’île, les deux hommes se sont mis à dépenser sans compter, achetant des bijoux de marque luxueux, des parfums et des articles électroniques coûteux, tels que des tablettes, des ordinateurs portables et des écouteurs.

“La bravade et le comportement condescendant de ces hommes alors qu’ils étaient en train de réaliser l’escroquerie étaient visibles sur les images de vidéosurveillance”, a déclaré l’inspecteur Kumar White, qui a dirigé l’enquête.

“Nous avons pu voir les hommes faire des high-five et des low-five avec les vendeurs à chaque fois qu’une transaction était effectuée avec l’une des cartes de crédit ou de débit volées”, a-t-il ajouté.

Obaseki, 33 ans, Capers et Luke, 32 ans tous les deux, avaient accumulé une facture de plus de 92 000 dollars moins d’une semaine après leur arrivée.

Ils ont failli s’échapper

Celine Macken, contrôleur financier de Kirk Freeport, a déclaré que leur magasin était l’un des lieux visés.

Michael Capers a été inculpé de quatre chefs d’accusation pour avoir obtenu des biens par tromperie d’une valeur d’environ 50 000 dollars.

“Ils ont distrait nos représentants en leur parlant de magnats de l’immobilier et de propriétaires d’entreprises qui étaient ici en vacances, et lorsqu’une carte était refusée, ils leur en tendaient une autre tout en continuant à les distraire”, a-t-elle déclaré. “Malheureusement, leurs distractions ont fonctionné et les représentants n’ont pas vérifié les noms figurant sur les cartes.

Les hommes auraient pu s’en tirer s’ils n’avaient pas été cupides.

Dans un autre magasin, le vendeur était tellement excité par la vente après le départ des hommes qu’il a appelé son patron et lui a dit : “Devinez quoi, je viens de vendre tous les produits Apple””, a déclaré M. White.

M. White a expliqué au Compass que le propriétaire du magasin a eu des soupçons et a immédiatement commencé à vérifier les transactions, découvrant alors que les cartes portaient toutes des noms différents, ce qui l’a incité à signaler l’affaire à la police.

Cette action rapide a permis aux policiers de retrouver les hommes dans leur villa Airbnb, où ils les ont trouvés avec plus de 70 articles, tous achetés avec les cartes volées.

Sur les 40 cartes volées, la police a pu identifier des dizaines de victimes originaires de plusieurs États américains et pays européens.

Les deux hommes ont été inculpés d’obtention de biens par tromperie. Ils ont plaidé coupable et ont été condamnés à 18 mois de prison.

“Il ne s’agit pas d’un incident isolé. Nous enquêtons actuellement sur des crimes similaires commis par des individus originaires d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale, d’Afrique du Sud, d’autres États américains et d’autres pays”, a déclaré M. Bradshaw.

Il a ajouté que son équipe avait depuis lors mis la main sur des criminels qui utilisaient des machines et des dispositifs d’écrémage de cartes aux îles Caïmans.



La police a trouvé des dispositifs d’écrémage à insertion profonde, comme celui ci-dessus, dans des distributeurs automatiques de billets aux îles Caïmans. – Photo : RCIPS

La lutte mondiale contre l’écrémage

Selon le Bureau fédéral d’enquêtes des États-Unis, des dizaines de milliers de personnes aux États-Unis sont victimes chaque année de fraudes à la carte bancaire après s’être fait voler leurs informations à leur insu par des dispositifs d’écrémage installés dans des distributeurs automatiques de billets, des pompes à essence et d’autres machines de point de vente.

“On estime que le skimming coûte aux institutions financières et aux consommateurs plus d’un milliard de dollars (USD) chaque année”, note le FBI sur son site web.

Des statistiques similaires ont été rapportées au Royaume-Uni.

Selon UK Finance, un site officiel du gouvernement, plus de 1,2 milliard de livres sterling (1,3 milliard de dollars canadiens) ont été volés par la fraude en 2022, et ce chiffre devrait augmenter en 2023.

D’autres dispositifs d’écrémage de cartes incluent des dispositifs de recouvrement qui sont attachés à des machines de point de vente. – Photo : RCIPS

Aux îles Caïmans, la police estime à 36 le nombre de personnes dont les données de carte ont été compromises après que des agents ont saisi un skimmer de carte inséré dans un distributeur automatique de billets.

M. White a expliqué au Compass que, dans le cadre de cette enquête, les suspects avaient installé une caméra qui enregistrait les victimes pendant qu’elles saisissaient leur code confidentiel.

“Nous avons procédé à une arrestation dans cette affaire et l’enquête se poursuit”, a déclaré M. White, qui a ajouté qu’il n’y avait pas beaucoup d’autres informations à fournir pour l’instant.

Nous sommes dans le même bateau

“Nous sommes dans les affaires”, a déclaré M. Macken, de Kirk Freeport, “et par conséquent, il est naturel d’être compétitif, mais pas lorsqu’il s’agit de voleurs et de criminels. Nous devons travailler ensemble et c’est ce que nous faisons”.

Plusieurs commerçants et chefs d’entreprise des îles Caïmans ont formé de petits groupes informels de messagerie électronique où ils transmettent des informations sur des personnes potentiellement suspectes ou sur des délits récemment commis.

“Ce type de travail d’équipe mérite d’être salué”, a déclaré M. White. “Grâce à la rapidité d’esprit du propriétaire du magasin et à sa décision de signaler l’incident, nous avons pu intervenir rapidement auprès de ces hommes avant qu’ils ne quittent les lieux.

Dave Obaseki, Michael Capers et Sean Luke ont été filmés par la télévision en circuit fermé en train d’acheter des dizaines d’articles électroniques haut de gamme à l’aide de cartes de crédit frauduleuses, ce qui les a finalement menés à leur perte.

Selon les statistiques publiées par l’unité d’enquête sur la criminalité financière, les agents ont traité 106 incidents signalés de nature financière, ainsi que 50 crimes actifs en 2023. Les types de crimes financiers les plus courants sont l’obtention de biens par tromperie et la falsification de documents.

Pas moins de 952 537 dollars canadiens et 1,1 million de dollars américains ont été récupérés.

Le pourcentage de cet argent provenant de la fraude aux cartes de débit et de crédit n’est pas clair.

Contrairement aux agressions, qui peuvent laisser des cicatrices permanentes et/ou des blessures physiques durables permettant d’identifier rapidement la victime, ces escroqueries ne présentent pas de tels signes visibles, ce qui fait que l’affaire est souvent passée inaperçue.

Néanmoins, les dommages causés peuvent être tout aussi dévastateurs, obligeant les entreprises à fermer leurs portes et à licencier du personnel. Sur le plan personnel, de nombreuses victimes voient leurs économies réduites à néant et se retrouvent avec des dettes écrasantes, selon la police.

Mais tant que les fraudeurs cibleront les îles Caïmans, M. Bradshaw prévient : “Les personnes qui cherchent à exploiter les îles Caïmans et nos entreprises doivent savoir que la police, les procureurs et les tribunaux sont prêts à jouer leur rôle pour empêcher que cela ne se produise, et si cela se produit, nous ne nous arrêterons pas tant que justice n’aura pas été rendue”.

J’aime ça : J’aime chargement…