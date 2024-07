Comprendre le vote des Français au 1er tour des élections législatives

Source : BVA Xsight Une participation en forte hausse par rapport aux législatives de 2022 Avec une participation estimée (non définitive) à 67%, on enregistre un bond de 20 points par rapport au 1er tour de 2022. Si cette participation se confirme, ce serait le plus haut niveau atteint aux législatives depuis 1997 (67,9%).

Le rebond est observé dans toutes les catégories de la population, avec une participation croissante avec l’âge et plus forte chez les catégories aisées et diplômées : – 18-34 ans : 59% – 35-49 ans : 64% – 50-64 ans : 68% – 65 ans et plus : 77% En termes de sympathie politique, on observe que toutes les sensibilités politiques se sont également mobilisées et de façon marquée : – Sympathisants de gauche : 80% – LREM : 79% – LR : 72% – RN : 80% – Participation moindre chez les non affiliés à un parti : 44%. L’inquiétude, sentiment dominant chez les Français même si l’espoir l’emporte chez les proches du RN En ce dimanche électoral, les sentiments sont ambivalents chez les Français qui déclarent ressentir de : – L’inquiétude : sentiment dominant chez 50% des Français, surtout à gauche (66%) et chez LREM (71%). – L’espoir : majoritaire chez les sympathisants du RN (54%) et Reconquête (60%). – Autres sentiments : colère (15%), indifférence (15%), impatience (14%). L’inquiétude est plus marquée chez les personnes qui se considèrent comme appartenant aux classes sociales aisées ou privilégiées ainsi que dans les classes moyennes, notamment supérieures. En revanche, les sentiments sont plus disparates chez les personnes se considérant appartenir aux classes populaires ou défavorisées. Raisons de l’abstention Les raisons de l’abstention sont assez classiques : – Sentiment que l’élection ne changera rien (26%). – Impression que les jeux sont déjà faits (20%). – Offre politique ne correspondant pas, aucun candidat n’ayant trouvé grâce à leurs yeux (17%). Sociologie des électorats RN en tête, surtout chez les 35-59 ans (40%), les CSP- (50% dont 56% des ouvriers) et chez ceux qui se sentent appartenir aux populations défavorisés (61%). Chez les jeunes (18-24 ans), le RN obtient 29% et arrive en 2ème position, derrière le Nouveau Front Populaire (45%).

Nouveau Front Populaire (NFP) : meilleurs scores chez les 18-24 ans (45%), les cadres (31%) et dans l’agglomération parisienne (30%).

Renaissance : en tête chez les 70 ans et plus (33%) et les classes aisées et supérieures (31%). Le parti présidentiel est désormais devancé chez les cadres par le NFP. Des motivations du vote très éclatées, entre raison et adhésion Pouvoir d’achat : Principal critère pour 48% des votants.

Sécurité : 37%

Situation économique de la France : 35%

Immigration : 33%

Identité et valeurs de la France : 31% Des différences néanmoins selon les électorats : RN : les sujets immigration (71%) et sécurité (64%) dominent nettement, devant le pouvoir d’achat (59%).

NFP : les sujets qui comptent sont le pouvoir d’achat (52%) et la lutte contre lesinégalités sociales (48%)

Ensemble : la situation économique (51%) écrase tout le reste, les valeurs de la France (32%) arrivant 2ème position. A noter que les enjeux internationaux sont davantage mentionnés qu’en moyenne (29%).

LR : motifs éclatés entre pouvoir d’achat, situation économique, sécurité et valeurs. > Téléchargez le rapport d’étude complet ICI Méthodologie :

Sondage réalisé par internet ce dimanche 30 juin 2024 auprès de 4000 personnes (dont 3735 personnes inscrites sur les listes électorales).