CONNECT CARIBE – Une initiative ambitieuse pour transformer les transports maritimes dans les Caraïbes

Un ambitieux projet visant à révolutionner le transport maritime et la connectivité dans la région des Caraïbes a été présenté lors d'une conférence de presse très attendue. Le consortium Connect Caribbean, mené par Upturn Funds Caribbean et Pleon Group, a dévoilé les détails de cette initiative transformatrice qui promet de rapprocher les îles de la région grâce à un service de ferry innovant. Cet événement a réuni des partenaires clés, des parties prenantes du secteur public et privé, ainsi que des représentants des médias locaux et régionaux, tous impatients d'en apprendre davantage sur cette entreprise audacieuse.

La conférence de presse, présidée par Jennifer Hyland, directrice de la communication d’Upturn Funds Caribbean et Pleon Group, a débuté par des excuses pour le léger retard dû à des difficultés techniques. Une fois ces dernières résolues, l’ambassadeur Dr André Thomas, président et CEO d’Upturn Funds Caribbean et fondateur de Pleon Group Inc., a pris la parole pour présenter officiellement le projet conjoint et partager la vision, les objectifs et les résultats escomptés de ce service de ferry privé.

Selon le Dr Thomas, cette initiative est le fruit de 18 mois d’efforts pour trouver “l’équation du succès” capable de concrétiser les aspirations de transport maritime dans la région. Après avoir étudié de nombreux rapports soulignant l’impact positif d’une meilleure connectivité sur le PIB régional, l’idée de créer un consortium regroupant des acteurs clés du secteur maritime et du commerce électronique a émergé.

Le consortium, opérant sous le nom commercial Connect Caribbean, regroupe des partenaires expérimentés dans différents domaines. Windward Ferries Limited, dirigé par le capitaine Tor Thorstensson, apporte son expertise dans l’exploitation de services de ferry inter-îles. RAMS Logistics, représenté par Brendan Mohammed, assurera la gestion du fret et de la logistique. J&S Cruises and Tours, avec Judine Scantlebury à sa tête, gérera les aspects liés au voyage et au tourisme. Enfin, Anthony Hingston pilotera la division du commerce électronique, visant à faciliter les échanges en ligne dans la région.