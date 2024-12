Contact-Entreprises exprime son inquiétude suite à la chute du gouvernement français

Contact-Entreprises, par la voix de son président Jean-Yves Bonnaire, fait part de ses préoccupations après la chute du gouvernement français. Cette situation menace des mesures essentielles pour l’économie de la Martinique, notamment celles concernant les secteurs clés comme le BTP, l’agriculture et la vie chère.

Contact-Entreprises, représentée par son président Jean-Yves Bonnaire, a exprimé sa profonde inquiétude à la suite de l’adoption de la motion de censure ayant conduit à la chute du gouvernement français. Selon l’association, ce renversement risque d’avoir des conséquences graves sur plusieurs mesures économiques cruciales pour la Martinique, dont certaines étaient contenues dans le Projet de Loi de Finances (PLF) et le Projet de Loi de Finances de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour l’année 2025.

L’une des principales inquiétudes réside dans la caducité des dispositions budgétaires, qui toucherait directement des secteurs vitaux de l’économie martiniquaise. En particulier, le secteur du BTP et l’agriculture, qui attendaient des mesures de soutien décisives, se retrouvent fragilisés. Parmi les mesures impactées figurait le classement du secteur de la construction en “secteur de compétitivité renforcée”, une décision attendue pour renforcer la compétitivité et les investissements dans la région.

De plus, l’association regrette la suspension de la baisse de la TVA prévue dans le cadre du protocole “vie chère”, une mesure censée alléger le coût de la vie dès janvier prochain. Ce report compromet les baisses de prix espérées, aggravant ainsi les difficultés économiques des ménages martiniquais.

Enfin, la reconduction des dispositifs de la LODEOM, indispensable pour la majorité des entreprises locales, a également été retardée, rendant plus incertaine la prise de décisions concernant la création d’emplois à court et moyen termes.

Face à cette situation de plus en plus complexe, Contact-Entreprises appelle les responsables politiques à agir rapidement pour stabiliser l’économie martiniquaise. L’association insiste sur la nécessité de restaurer la confiance des entreprises locales et de préserver les équilibres économiques et sociaux du territoire.

Jean-Yves Bonnaire a réaffirmé l’engagement de l’association à défendre les intérêts des entreprises et des familles martiniquaises, soulignant que Contact-Entreprises restera vigilante face aux évolutions des décisions nationales et continuera à plaider pour une prise en charge urgente des préoccupations locales.

