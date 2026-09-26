Cuba déploie de nouvelles réformes de libre marché sous la pression des États-Unis.

LA HAVANE, 3 sept. (Reuters) – Cuba a dévoilé jeudi une réglementation visant à attirer les investissements étrangers, le commerce et le tourisme sur l’île caribéenne, alors qu’elle continue d’adopter des réformes de libre marché sous la pression de Washington et d’une crise économique paralysante.

La Gaceta, ou registre national du pays, a publié 34 pages de nouvelles règles et de modifications législatives qui, du moins sur le papier, rendent les plages de sable blanc, les travailleurs et l’immobilier de l’île plus accessibles aux investisseurs étrangers et nationaux.

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Les Cubains restent prudents face aux sanctions américaines de plus en plus sévères, aux coupures d’électricité continues et à un gouvernement opaque qui, jusqu’à récemment, a résisté aux réformes de marché.

Le ministre du Commerce extérieur, Oscar Pérez-Oliva Fraga, a reconnu les difficultés et un environnement défavorable à l’attraction des investissements étrangers, mais a déclaré que ces règles contribueraient à tracer une nouvelle voie.

« Le gouvernement accroît la flexibilité, simplifie les procédures, réduit les délais et la bureaucratie, et surtout répond aux demandes des investisseurs afin de faciliter leurs opérations commerciales à Cuba et de rendre leurs entreprises plus efficaces », a déclaré le ministre.

Les modifications réglementaires publiées jeudi font suite à un ensemble historique de 176 réformes annoncées en juin, des mesures largement considérées comme le changement le plus important apporté au modèle socialiste cubain depuis la révolution de 1959 de l’ancien dirigeant Fidel Castro.

La nouvelle réglementation supprime une obligation contraignante qui contraignait autrefois les entreprises privées à faire appel aux agences d’emploi publiques pour leurs employés. Désormais, les entreprises peuvent gérer l’embauche et le licenciement sans intervention de l’État, conformément à cette réglementation.

Les coentreprises et les investisseurs nationaux impliqués dans le commerce extérieur, qui devaient auparavant obtenir l’autorisation du gouvernement pour ouvrir des comptes dans des banques étrangères, n’ont désormais plus qu’à en informer les autorités insulaires, selon le registre national.

Cuba autorisera également les entreprises privées à exploiter des agences de voyages et les travailleurs indépendants à exercer la fonction de guide touristique, deux concessions majeures dans un secteur autrefois entièrement dominé par le gouvernement cubain.

Malgré l’annonce de réformes de libre marché exigées par l’administration du président américain Donald Trump, les pourparlers entre les deux pays voisins ont stagné ces derniers mois.