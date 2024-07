Culture : La Perfecta Martinique dévoile son nouveau songbook

Afin de préserver l’héritage musical de “La Perfecta Martinique”, un songbook intitulé « Le club Perfecta Martinique » a été publié aux Éditions experts équilibre » en juin dernier. Cet ouvrage qui compile les partitions de 60 titres du répertoire du groupe tout en retraçant l’étude réalisée autour de son style musical, rend un hommage appuyé à cette formation ayant profondément marqué la scène musicale antillaise. Réalisé sous la direction de Catherine Cayol, manager du groupe, cet ouvrage se présente comme un outil essentiel pour les musiciens ,les conservatoires, les écoles de musique et le grand public, assurant la pérennité de ce patrimoine musical martiniquais.

L’orchestre “La Perfecta Martinique”, a laissé une empreinte indélébile sur la scène musicale des Antilles, grâce à sa cadence Perfecta. En alliant rythmes traditionnels martiniquais et sonorités contemporaines, ce groupe a créé un style musical qui a captivé des générations, contribuant ainsi à la richesse et à la diversité de la culture martiniquaise. Un monument musical d’une telle envergure méritait de voir son histoire et son impact documentés, non seulement pour les générations présentes, mais aussi pour celles à venir. Dans cette perspective, Catherine Cayol, manager du groupe, a conçu ce songbook inédit intitulé « Le club Perfecta Martinique », avec pour objectif de préserver, transmettre et inscrire cet héritage musical exceptionnel dans l’intemporalité de nos musiques.

Bien plus qu ’ un ouvrage : une empreinte musicale

Ce songbook est un trésor du patrimoine musical martiniquais. À l’intérieur de celui-ci, le lecteur découvrira une collection de 60 titres du répertoire du groupe, sous forme de partitions musicales. Conçu avec soin, ce livre est destiné tant aux élèves des conservatoires et écoles de musique qu’aux professionnels du monde de la musique, offrant un précieux outil pour l’apprentissage et l’appréciation du patrimoine musical de “La Perfecta Martinique”. En plus des partitions, le livre inclut une collection de photographies des personnes ayant contribué à la création, au développement, à la sauvegarde et à la transmission de la cadence Perfecta.

Réalisée en étroite collaboration avec Marius Priam, Jean-françois Mongis et Christian Eugénia, Catherine Cayol s’est investie sans relâche dans ce projet depuis 2020, année à laquelle le groupe a fêté ses 50 ans. Malgré les défis rencontrés, notamment l’épidémie de Covid-19, l’ouvrage a pu voir le jour en juin dernier. Dans le but de créer bien plus qu’un simple recueil de photos et de partitions musicales, ce songbook est un véritable outil pour découvrir l’histoire du style musical créé par « La Perfecta Martinique ». Pendant la conception du livre, l’autrice a fait en sorte de présenter un inventaire détaillé de tout ce que “La Perfecta Martinique” a accompli dans chaque aspect de son parcours musical. Une partie exploratoire permet aussi de comprendre le chemin emprunté par le groupe et les étapes mises en œuvre pour développer un style musical unique : “La Cadence Perfecta”.

Cet ouvrage est destiné à devenir une véritable pièce de collection, pour le public. L’auteure souhaite que chacun puisse s’en emparer pour redécouvrir les titres emblématiques de “La Perfecta Martinique”. Bien que cette musique soit populaire, elle est également élaborée, et il était essentiel de mettre à disposition les éléments nécessaires pour permettre aux musiciens et au public de mieux se familiariser avec le groupe. Ce songbook contribue à créer une empreinte durable dans le patrimoine oral martiniquais, offrant une inspiration potentielle à d’autres personnes pour entreprendre des initiatives similaires.

« J’invite ceux qui le souhaitent à s’approprier le style de la “cadence perfecta”, » déclare Catherine Cayol. « Je les encourage à créer de nouvelles œuvres dans ce style musical et à poursuivre son développement.

“La Perfecta Martinique”, créée le 11 Août 1970 par Alex Cayol, Marcel Ravenet , et Daniel Ravaud, est devenue une figure emblématique de la musique martiniquaise ayant conquis un large public grâce à son style unique qui mêle influences traditionnelles martiniquaises et sonorités latines. Durant les années 1970 et 1980, le groupe a marqué l’histoire musicale de l’île avec des morceaux cultes comme « Si ou pa lé konprann , An nou alé, Ayouskous, Kadans pon pon, la divinité et bien d’autres..

