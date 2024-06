David Heron annonce des billets gratuits pour les étudiants pour la première américaine de “McBee” d’Alwin Bully

Communiqué de presse –

David Heron, producteur et metteur en scène du drame caribéen McBee d’Alwin Bully, lauréat d’un Broadway World Award, a annoncé une initiative de billets gratuits pour les étudiants, qui permettra aux lycéens et aux étudiants de la ville de New York d’assister gratuitement à l’événement.



David Heron – Photo avec l’aimable autorisation de Sure Thing Productions

McBee sera présentée en lecture scénique pour une seule soirée au Jamaica Performing Arts Center (JPAC) le dimanche 23 juin à 19 heures, avec une réception gratuite de cuisine caribéenne en collaboration avec le restaurant caribéen Golden Krust à partir de 17 h 30. L’événement est un hommage à l’auteur de la pièce, d’origine dominicaine, feu Alwin Bully, et s’inscrit dans le cadre des festivités du Caribbean American Heritage Month (mois du patrimoine caribéen américain) qui se déroulent cette année dans toute la ville de New York en juin.

Les billets VIP pour cet événement très attendu ont été entièrement vendus à la fin de la semaine dernière.

Dans un communiqué de sa société Sure Thing Productions, le Jamaïcain Heron a révélé que les étudiants en cinéma, télévision, théâtre et arts du spectacle de la ville de New York pourront assister gratuitement à l’événement en accédant à une réserve de billets achetés et donnés par les partisans de la production, pour la plupart en dehors de New York et des États-Unis.

Selon David Heron, “depuis que nous avons annoncé cette production à la fin du mois d’avril, nous avons reçu des demandes de renseignements de la part de familles, d’amis et de personnes intéressées situées dans tout le pays et à l’étranger, qui souhaitaient contribuer à notre spectacle d’une manière ou d’une autre, étant donné qu’ils ne pouvaient pas y assister en personne. À la suggestion d’un de mes proches – qui m’a proposé d’acheter un billet et d’en faire don à quelqu’un qui pourrait y assister à sa place – l’idée a germé de nous adresser aux collèges et écoles de New York dont les étudiants pourraient être intéressés par une expérience gratuite de la production. Nous avons alors fait savoir que nous demandions à des particuliers d’acheter et de donner des billets à cette fin et le résultat a été extraordinaire. Nous disposons désormais d’un nombre croissant de billets gratuits que nous pouvons offrir aux étudiants pour qu’ils puissent participer à cet événement spécial dimanche.

Pour accéder à ces billets, les élèves ou leurs professeurs et/ou directeurs doivent contacter Sure Thing Productions pour demander des billets. Une attention particulière sera accordée aux étudiants qui poursuivent ou prévoient de poursuivre une carrière dans le théâtre, le cinéma, la télévision ou les arts du spectacle. Les billets seront attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi, et une carte d’étudiant pourra être demandée comme preuve d’inscription à l’université ou au lycée.



Pat Chin – Photo avec l’aimable autorisation de VP Records

L’auteure et cofondatrice légendaire de VP Records, Patricia “Miss Pat” Chin, et Anita Bully, veuve du dramaturge Alwin Bully, seront les invitées d’honneur de l’événement. Miss Pat vendra et signera des exemplaires de son célèbre livre Miss Pat- My Reggae Music Journey et distribuera gratuitement des souvenirs grâce à sa V and P Foundation.

Par ailleurs, Kendel Instant Ginger Teas, l’un des principaux sponsors de l’événement, offrira une dégustation gratuite de thé lors de la réception d’avant-spectacle consacrée à la cuisine caribéenne.

Situé sur une île anonyme des Caraïbes dans un passé récent, McBee suit l’histoire d’un couple politique marié, Allan et Alice McBee. Lorsqu’il lui fait part d’une prophétie intrigante qu’il a reçue de trois mystérieux rastafariens une nuit – qu’il est destiné à devenir Premier ministre de la nation – ils commencent à élaborer un plan sanglant pour que la prophétie se réalise, ce qui aura des conséquences explosives pour eux-mêmes et pour le pays.



Luke Forbes – Crédit photo : Evan Kafka

Une pléiade d’acteurs de Broadway, de la scène, du cinéma et de la télévision donneront vie à la pièce de Bully, avec Luke Forbes (Amazon Prime’s Harlem) dans le rôle de McBee et Denise Hunt (How Stella Got Her Groove Back) dans celui d’Alice. Ils sont rejoints par Yinka Adey, Jerry Benzwick, Lincoln Brown, Dianne Dixon, Emilio Evans, Gerard Joseph, Miranda Melhado, Mitzie Pratt et James Duke Walker.

Le producteur consultant est Janel C Scarborough.

Le producteur et réalisateur Heron prévoit “une soirée mémorable – un hommage approprié à l’icône et au géant des Caraïbes qu’était Alwin Bully”. Nos billets VIP pour le balcon ont été vendus il y a plusieurs jours, nous sommes donc impatients d’accueillir un public nombreux et enthousiaste – y compris certains des futurs professionnels du divertissement les plus brillants de New York – pour ce qui sera sans aucun doute une occasion très spéciale”.

Les autres sponsors de l’événement sont The True Tribute Organization, IMC Media et Results Promo and Marketing.

Pour plus d’informations sur la production et l’initiative des billets gratuits pour les étudiants, rendez-vous sur mcbeetheplay.eventbrite.com ou appelez le 646-533-7021.

Le Jamaica Performing Arts Center est situé au 153-10 Jamaica Avenue, Jamaica, New York, 11432.

