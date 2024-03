Délimitation de la zone des 50 pas géométriques : Serge LETCHIMY interpelle le Gouvernement et appelle au respect du travail des Martiniquais

Martinique, le 13 mars 2024

Par courrier adressé à Gérald DARMANIN, Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, le Président du Conseil Exécutif, Serge LETCHIMY, interpelle le Gouvernement sur la délimitation des zones urbaines (U et Ud) des 50 pas géométriques, en amont du transfert de ces zones à la Collectivité Territoriale de Martinique en début d’année 2025.

Depuis 2018, la CTM, les services locaux de l’Etat et les 27 communes du littoral de la Martinique travaillent à l’élaboration de la cartographie de délimitation des 50 pas géométriques, en zones urbaines (U), zones d’urbanisation diffuse (Ud) et naturelles (N). La délimitation adoptée par les élus de la Collectivité, réalisée dans le cadre d’un travail collaboratif local de préparation, emporte l’adhésion des élus locaux et des populations concernées.

Transmise au Gouvernement par le préfet de Martinique afin d’être soumise au Conseil d’Etat le 26 mars prochain, ce projet de cartographie, à la fois respectueux de l’environnement, tenant compte des projets d’aménagements locaux, des contraintes naturelles et des attentes des populations notamment en ce qui concerne l’octroi de titres de propriété, s’est vu être considérablement modifié par les services de l’Etat à Paris.

Serge LETCHIMY rejette fermement ces modifications intervenues sans aucune concertation préalable d’un projet Martiniquais pour les Martiniquais, et demande au Ministre de l’Intérieur et des Outre-mer de veiller à ce que la cartographie élaborée ne soit pas dénaturée lors de son examen auprès du Conseil d’Etat.

« Il ne sera pas possible de tolérer que le fruit de cette démarche exemplaire de concertation soit balayé d’un revers de plume par l’intervention inopportune d’acteurs extérieurs et déconnectés des réalités martiniquaises. Toutes altérations du projet de zonage transmis en mai 2023 par le Préfet de la Martinique me contraindra à inviter l’Assemblée de la Martinique à délibérer afin de refuser en l’état ce transfert de compétence », a souligné Serge LETCHIMY.