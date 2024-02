Des chiffres de la guerre en Ukraine.

Source: Les Crises.

L’argent dépensé

Le Congrès américain a alloué un total de 113 milliards de dollars au financement de la guerre. La majeure partie de cet argent a été directement consacrée à la défense de l’Ukraine (45,2 milliards de dollars d’aide militaire) et au maintien du fonctionnement de son gouvernement et de sa société (46 milliards de dollars d’aide économique et humanitaire). D’autres fonds ont servi à réarmer les alliés (4,7 milliards de dollars) et à étendre les opérations militaires américaines en Europe (15,2 milliards de dollars).

Après deux ans de guerre, ces fonds se sont taris. L’administration Biden, qui expédiait autrefois deux ou trois nouveaux lots d’armes chaque mois, n’a pas envoyé d’armement majeur à l’Ukraine depuis le 27 décembre 2023. Alors que le Congrès s’efforce d’adopter un financement supplémentaire de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine, les observateurs sont de plus en plus nombreux à penser que ce programme d’aide pourrait bien avoir été le dernier.

Les armes

Le Pentagone a envoyé au moins 3 097 000 projectiles d’artillerie à l’Ukraine depuis l’invasion russe. La plupart d’entre elles (2 000 000) sont des obus de 155 mm, la taille standard utilisée par les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN. À titre de comparaison, cela représente environ 95 000 tonnes de munitions de 155 mm.

Malgré l’augmentation de la production militaire, les États-Unis ne produisent qu’environ 340 000 obus de 155 mm par an, ce qui signifie que l’Ukraine a tiré des obus à un rythme trois fois supérieur à celui de la production américaine.

Washington a également fourni à Kiev 76 chars, dont 31 chars Abrams et 45 T-72B de l’ère soviétique. L’Ukraine a reçu 3 631 véhicules blindés américains de différents types, allant des véhicules de combat d’infanterie aux véhicules de transport de troupes et aux camions sanitaires.

Dans le même temps, l’Ukraine a utilisé 39 HIMARS de fabrication américaine, un lance-roquettes mobile qui est devenu célèbre pour son utilité dans la guerre. En ce qui concerne les armes plus légères, les États-Unis ont envoyé au moins quatre cent millions de grenades et de balles au cours des 24 derniers mois.

Les victimes

La guerre a tué au moins 10 378 civils et en a blessé 19 632 autres, selon les Nations unies. Plus de trois victimes non combattantes sur quatre se sont produites dans des zones tenues par le gouvernement ukrainien, ce qui indique que Moscou est responsable de la majeure partie des dommages causés aux civils.

En ce qui concerne les pertes militaires, il est encore difficile d’obtenir des données fiables et les estimations sont parfois très divergentes. Ni la Russie ni l’Ukraine n’ont fourni d’indications détaillées et publiques sur l’impact de la guerre sur leurs soldats.

En août, les États-Unis ont estimé que 70 000 soldats ukrainiens étaient morts et que 100 000 à 120 000 autres avaient été blessés, ce qui porte le nombre total de victimes à plus de 170 000. La Russie, pour sa part, a affirmé en novembre que 383 000 soldats ukrainiens avaient été tués ou blessés.

De son côté, le Royaume-Uni estime que la Russie a subi au moins 320 000 pertes, dont 50 000 parmi les soldats russes et 20 000 parmi les mercenaires du groupe Wagner. Washington a déclaré en décembre que Moscou avait subi 315 000 pertes, bien que les responsables américains n’aient pas fourni de ventilation des morts et des blessés.

La population ukrainienne

Les Nations unies estiment que la population ukrainienne (l’ensemble du pays à l’intérieur des frontières internationalement reconnues), qui s’élevait à 43,5 millions de personnes en 2021, est tombée à 39,7 millions en 2022, alors que la guerre faisait rage dans l’est du pays. Cette tendance s’est poursuivie en 2023, la population étant tombée à 36,7 millions d’habitants, soit le niveau le plus bas depuis l’indépendance de l’Ukraine en 1990.

En janvier, 6,3 millions d’Ukrainiens étaient réfugiés à l’étranger et 3,7 millions d’autres étaient déplacés à l’intérieur du pays. Au fur et à mesure que les lignes de front se sont apaisées, la population ukrainienne a lentement recommencé à croître pour atteindre 37,9 millions d’habitants au début de l’année 2024. Entre-temps, la démographe Elena Libanova estime que seuls 28 millions de ces personnes vivent dans les zones actuellement contrôlées par le gouvernement ukrainien (en dehors de la Crimée et du Donbas).