Des responsables et partenaires des Caraïbes discutent de la préparation aux ouragans

Les responsables des Caraïbes et leurs partenaires internationaux se sont réunis cette semaine pour discuter de la préparation aux ouragans alors que l’on prévoit que la saison 2024 sera la pire jamais enregistrée.

Soixante-dix représentants d’agences régionales et nationales de gestion des catastrophes des Caraïbes, de chambres de commerce et de représentants d’organisations internationales et de sociétés multinationales ont assisté à la réunion de trois jours.

Le thème était : ” Construire des partenariats public-privé pour la résilience aux catastrophes dans les Caraïbes “.

Un communiqué des Nations Unies pour la Barbade et les Caraïbes orientales indique que l’objectif de la réunion était d’établir des mécanismes précis entre le secteur privé, le gouvernement et les partenaires humanitaires et de développement aux niveaux national et régional avant que des catastrophes ne surviennent.

Le Coordonnateur résident des Nations Unies pour la Barbade et les Caraïbes orientales, Simon Springett, a souligné l’urgence de le faire.

“Des relations et des procédures doivent être mises en place dès maintenant, avant une crise, de sorte que lorsque nous nous trouvons dans une situation d’urgence, toutes les parties prenantes savent déjà quoi faire et comment coordonner leurs efforts “, a déclaré Springett.

La directrice exécutive de l’Agence caribéenne de gestion des urgences en cas de catastrophe (CDEMA), Elizabeth Riley, a prononcé le discours d’ouverture de la réunion.

“Il s’agit d’une opportunité particulièrement importante alors que nous continuons à naviguer dans un environnement complexe à risques multiples qui nécessite des partenariats solides pour construire des pays plus sûrs, plus résilients et plus durables”, a affirmé Riley.

Les participants ont partagé les meilleures pratiques régionales et mondiales en matière de coopération public-privé et testé les protocoles de réponse aux catastrophes.

Ils ont également élaboré un programme commun visant à intégrer et à renforcer l’engagement du secteur privé dans la préparation aux catastrophes, la coordination humanitaire, la réponse et le relèvement.

Ils prévoient de mettre en œuvre les protocoles au cours de la prochaine saison des ouragans, en les révisant et en les élargissant pour couvrir un plus large éventail d’urgences humanitaires dans les mois à venir.

Les Nations Unies ont exprimé leur engagement à soutenir les dirigeants locaux et régionaux dans leurs efforts visant à renforcer la résilience des peuples et des sociétés des Caraïbes.

